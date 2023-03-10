胡潤研究院伙青島意才基金銷售聯合發布《2022意才·胡潤財富報告》，據報告，截至2022年1月1日，中國擁有600萬人民幣資產的「富裕家庭」數量達到518萬戶，比對上一年增加10萬戶或2.1%。
上述518萬戶當中，擁有600萬人民幣可投資資產的「富裕家庭」數量為186萬戶，按年增1.9%；擁有千萬人民幣資產的「高凈值家庭」數量為211萬戶，按年增5萬戶或2.5%，其中擁有千萬人民幣可投資資產的「高凈值家庭」數量為111萬戶，增長1.3%。
擁有億元人民幣資產的「超高凈值家庭」數量則達到13.8萬戶，按年增4600戶或3.5%，其中擁有億元人民幣可投資資產的「超高凈值家庭」數量達到8.2萬戶，增3.7%；擁有3000萬美元的「國際超高凈值家庭」有9.2萬戶，按年多3,600戶或4.1%，其中擁有3000萬美元可投資資產的「國際超高凈值家庭」有5.8萬戶，按年增3%。
按城市劃分，中國富裕家庭最集中的前30名城市，佔全國富裕家庭總數的68%。北京全國第一，在前30名城市中，其他北方城市還有天津、大連、青島、徐州和沈陽。目前中國高凈值家庭前三大是北京、上海和香港，其次是深圳和廣州，再次是杭州和寧波。
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