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深汕特別合作區據報取消個人住宅限購令

據《南方都市報》報道，深汕住建局日前發布《關於積極支持剛性和改善型住房需求的通知》，該通知涉及深汕特別合作區限購和限售政策的調整。

調整涉及三方面，包括放開限購，暫停對自然人實施商品住房限購，即無需提供無房證明；二是優化商品住房轉讓管理，即自取得不動產權證書之日起2年內禁止轉讓；三是推行優先申購制度，小於120平商品住房仍舊優先面向深汕轄區戶籍居民銷售，第二批銷售放開對其他區域客戶購買；大戶型購買資格不限。購房者或其家庭在深汕轄區內已有商品住房的，不再享有優先申購資格。

據報道，已獲深汕住建水務局證實了放開限購和限售的消息。相關工作人員在電話中向記者表示，沒有正式文件但已在實施落地，「限購放開了，但是只針對自然人，限售期調整為兩年，另外其他的政策和購房人關系不大。」

此前，深汕特別合作區實施商品住房和商務公寓限購。居民家庭在合作區持有的商品住房和商務公寓總套數不得超過2套，成年單身人士（包含離異）在合作區持有的商品住房和商務公寓總套數不得超過1套；另外據2019年底起執行的限售政策，居民在合作區購買商品住房和商務公寓的，自取得不動產權利證書之日起5年內禁止轉讓。

報道又指，目前深汕已有不少樓盤亮出了「住房優惠政策」的海報，以此吸引更多客戶前來置業。深汕特別合作區隸屬廣東省汕尾市海豐，是中國首個特別合作區。作為深圳10+1區（深圳10個區+深汕特別合作區），該區域由深圳主導區域發展，給予全方位的政策和資源支持，同步享受深圳標準的教育與醫療配套。

報道又引述業內人士指，今次深汕調整樓市政策仍然偏向於「房住不炒」大基調，一方面滿足本地客戶的置業需求，深汕戶籍居民有優先購買的權利；另一方面全面放開限購也給了更多非深汕戶籍置業深圳的機會。同時，限售周期的縮短還有助於樓市的流通促進交易。

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