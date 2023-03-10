艾格在摩根士丹利舉辦的會議上透露，迪士尼將考慮減少在內容方面的支出，並考慮拍攝的電影數量。他亦質疑對漫威是否需要為超級英雄角色拍攝這麼多續集。艾格認為，漫威品牌並無問題，但需要注重角色和故事。

艾格表示，未來在《星球大戰》(Star Wars)系列電影製作方面，迪士尼也將做更多的篩選，並指出2018年上映的《韓索羅：星球大戰外傳》(Solo: A Star Wars Story)票房「令人失望」。

艾格透露，迪士尼不排除向第三方平台授權內容的選項，但核心品牌系列電影，例如Marvel、Star Wars和Pixar則可能會繼續在Disney+獨家上線。

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