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首期消費券3000元4月16日發放 不可轉會 第二期2000元7月16日發放

政府公布2023年消費券詳情。財政司長陳茂波表示，將於4月16日發放首期3000元消費券，首階段消費劵按照去年的準則，即繼續沿用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap&GO、PayMe及BoC Pay，共六間營辦商發放消費券，市民不可轉會。第二期2000元消費券將於7月16日發放。

此前《財政預算案》宣布，今年政府將向市民分兩期發放總額5000元電子消費券。

 

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