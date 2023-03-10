政府公布2023年消費券詳情。財政司長陳茂波表示，將於4月16日發放首期3000元消費券，首階段消費劵按照去年的準則，即繼續沿用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap&GO、PayMe及BoC Pay，共六間營辦商發放消費券，市民不可轉會。第二期2000元消費券將於7月16日發放。