彩星集團（0635）公布，截至2022年12月底止全年股東應佔淨虧損擴大3.3倍至2.128億元，營業額減少16%至7.196億元，投資物業重估淨虧絀增加37%至3.3億元，撇除投資物業重估虧絀，營運溢利跌13%至1.865億元，建議派第二次中期息1.5仙及特別中期股息1.5仙。
系內彩星玩具（0869）同期盈利下跌77%至972.2萬元，營業額跌19.%至5.04億元，每股盈利0.82仙，派末期息2仙。期內集團玩具銷售毛利率跌兩個百分點至47%，毛利率下降因要應對動盪及充滿挑戰的消費環境而提高產品折扣及存貨減值以降低庫存水平。
集團指出，近期的經營環境仍然充滿挑戰，縱觀全球許多家庭正面對著持續高通脹而減少非必需品（包括玩具）的開支，加上2021年供應鏈挑戰導致行內庫存過剩，或將維持至今年上半年。
不過彩星玩具對未來一年抱持著樂觀態度，隨著「Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem」動畫電影在2023年夏季全球上映，集團將重新推出「忍者龜」玩具系列，預計今年的業績將受惠於創新產品的推出及獲授權合作夥伴娛樂活動的強大支持而得到提升。
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