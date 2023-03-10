系內彩星玩具（0869）同期盈利下跌77%至972.2萬元，營業額跌19.%至5.04億元，每股盈利0.82仙，派末期息2仙。期內集團玩具銷售毛利率跌兩個百分點至47%，毛利率下降因要應對動盪及充滿挑戰的消費環境而提高產品折扣及存貨減值以降低庫存水平。

集團指出，近期的經營環境仍然充滿挑戰，縱觀全球許多家庭正面對著持續高通脹而減少非必需品（包括玩具）的開支，加上2021年供應鏈挑戰導致行內庫存過剩，或將維持至今年上半年。

不過彩星玩具對未來一年抱持著樂觀態度，隨著「Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem」動畫電影在2023年夏季全球上映，集團將重新推出「忍者龜」玩具系列，預計今年的業績將受惠於創新產品的推出及獲授權合作夥伴娛樂活動的強大支持而得到提升。

其他報道

幣安據報部署申領本港虛幣服務牌照

祖龍娛樂料去年虧損擴大至最多7.5億人幣

電視廣播︰許濤調任為行政主席

呷哺呷哺︰與抖音多元化合作 料2023年成交額增至2億元

大新推信用卡快閃推廣 餐飲簽賬兌換電子現金券

東瀛遊料去年蝕7400萬 較前年顯著收窄

去年第四季本港壽險新造保費收入227億元 近10年單季最少

全日沽空金額271億 比率降至16% 比亞迪沽空金額最多

陽光100中國：旗下溫州世和重整計劃已獲法院批准

2月新增人幣貸、社融、M2多過預期

華大酒店料去年多賺7.3倍至不少於5.5億

舜宇光學2月手機鏡頭出貨量跌26%

恒指收市跌605點 4個月最大跌幅 全周挫6% 科指挫10% 北水流入增1倍

中國成立國家金監局 友邦：每年在一至兩個省份開展業務計劃不變

友邦：對今年新業務價值回復增長感樂觀

特斯拉積極尋找亞洲伙伴 降低4680電池成本

首期消費券3000元4月16日發放 不可轉會 第二期2000元7月16日發放

太盟等機構 據報有興趣私有化ASMPT ASMPT曾倒升5%

滬指連跌5個交易日 全周累跌2.95%

迪士尼CEO：未來或減少Marvel電影續集數量

深汕特別合作區據報取消個人住宅限購令

內地擬增加存儲費等 抑壓鐵礦石價格