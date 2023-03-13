個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.71%，折合報333.95元；阿里巴巴（9988）升0.29%，折合報81.39元；美團（3690）升0.78%，折合報128.4元；匯控（0005）跌1.73%，折合報55.43元；建行（0939）跌0.33%，折合報4.87元。

道期現升1.033%；標期現升1.37%；納期現升1.4%。日股現跌1.18%，韓股現跌0.02%，澳股現跌0.5%。

VIX指數隔晚升9.68%或2.19點，報24.8點。

紐油現升0.58%或0.44美元，報77.13美元；布油現升0.51%或0.42美元，報83.21美元；金價現升0.49%或9.29美元，報1877.55美元；LME 銅期貨隔晚升0.15%或14美元，報8867美元。美國10年期債息現升0.93%或0.0345厘，報3.7332厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司快今日公布業績，包括，金融壹賬通（6638）、平安好醫生（1833）、丘鈦（1478）、同仁堂國藥（3613）、諾輝健康（6606）、信達國際控股（0111）等。

美圖、微創、歌禮，撇清與SVB關係。

阜博：於3月9日完成將現金轉出SVB的電匯指示。

人保料全年多賺一成至一成五。

中國財險料去年多賺一至兩成。

中移動料2020年度全年派息比率將提升，母公司適時繼續增持A股。

本港至少13間上市公司與矽谷銀行有業務往來，加科思稱在該行存款少於40萬美元。

中興通訊去年第四季經常性盈利扭虧為盈，賺6.16億元人幣。

旭輝料去年核心虧損最多56億人幣，稱境外債重組有重大進展。

太興料去年轉蝕最多5000萬元，對今年業務復蘇充滿信心。

利福中國料去年轉蝕最多3000萬元人幣。

丘鈦科技上月攝像頭模組銷售升2.1%。

彩星玩具去年少賺77%息2仙，今年重推「忍者龜」玩具系列。

祖龍娛樂料去年虧損擴大至最多7.5億人幣。

電視廣播︰許濤調任為行政主席。

呷哺呷哺︰與抖音多元化合作，料2023年成交額增至2億元。

東瀛遊料去年蝕7400萬，較前年顯著收窄。

陽光100中國：旗下溫州世和重整計劃已獲法院批准。

華大酒店料去年多賺7.3倍至不少於5.5億。

舜宇光學2月手機鏡頭出貨量跌26%。

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