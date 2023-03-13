錄得虧損主要是由於：受房地產市場下行的影響，(i)本期部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛利率下降；(ii)對物業項目計提的減值增加；及(iii)外匯波動造成預期匯兌淨損失所致。

董事會認為，上述盈利的影響因素多為非現金性質。儘管2022年行業面臨嚴峻挑戰，公司仍全力做好保交付工作，連同聯營合營等項目已累計交付近70萬套房，交付量高居行業榜首。

在銷售市場疲弱的情況下，集團圍繞可動用現金的核心管理目標，保持穩健的財務水平和運營狀況，淨負債率長期保持低位，維持了良好的信用記錄。同時，公司銷售仍保持在行業前列，融資渠道暢通，多次獲監管部門支持發行債券，是行業為數不多能夠完成多品種融資發行的優質民營房企。

此外，公司已先後與數十家銀行簽署戰略合作協議，獲得逾人民幣3,000億元意向性綜合授信支持。

展望未來，房地產仍是中國經濟的支柱產業之一，公司定能抓住市場修復的機遇，踐行新的發展模式，繼續走高質量發展之路，並結合科技建造體系，持續提升全周期綜合競爭力。董事會對集團的發展充滿信心。

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