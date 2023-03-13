恒指今早高開91點或0.48%，報19411點，大市成交金額65億元；國指今早高開44點或0.69%，報6490點。恒生科技指數開市報3832點，升1.32%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。
藍籌23隻升，35隻下跌，18隻無升跌。網易（9999）升2.9%，報131.3元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.88%，報83.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，4隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報155元，升5.23%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報67.65元，跌0.88%。
恒指高於100天線(19282.2點)。科指續低於100天線(3970.1點)。
貝康醫療（2170）、德琪醫藥：與SVB無任何業務往來。貝康醫療無成交，報4.81元。德琪醫藥（6996）無成交，報3.22元。
龍光集團（3380）發盈警，料虧損70億至90億。開市報0.92元，跌3.16%。
碧桂園（2007）發盈警，核心淨利大減，全年由盈轉虧。開市報2.15元，跌1.83%。
雲頂新耀（1952）：100萬美元存款於SVB，未獲FDIC承保，不會對公司造成任何重大不利影響。開市報16.2元，升3.85%。
多間公司快今日公布業績，績前表現如下，金融壹賬通（6638）無成交，報1.56元。平安好醫生（1833）開市報17.68元，跌0.11%。丘鈦（1478）無成交，報4.53元。同仁堂國藥（3613）無成交，報12.24元。諾輝健康（6606）開市報31.85元，跌1.55%。信達國際控股（0111）開市報0.335元，無升跌。
美圖、微創、歌禮，撇清與SVB關係。美圖（1357）開市報2.81元，升0.72%。微創醫療（0853）開市報20.5元，無升跌。歌禮製藥（1672）開市報2.91元，跌2.35%。
阜博（3738）：於3月9日完成將現金轉出SVB的電匯指示。開市報3.76元，無升跌。
人保（1339）料全年多賺一成至一成五。開市報2.51元，升0.8%。
中國財險（2328）料去年多賺一至兩成。開市報7.31元，升0.55%。
中移動（0941）料2020年度全年派息比率將提升，母公司適時繼續增持A股。開市報62.7元，升1.13%。
本港至少13間上市公司與矽谷銀行有業務往來，加科思（1167）稱在該行存款少於40萬美元。開市報8.59元，跌0.12%。騰盛博藥（2137）開市報5.17元，跌1.9%。北海康成（1228）無成交，報2.15元。基石藥業（2616）開市報3.66元，跌1.08%。嘉和生物（6998）無成交，報2.38元。聖諾醫藥（2257）無成交，報56元。華興資本（1911）無成交，報6.95元。中智全球（6819）無成交，報4.79元。堃博醫療（2216）無成交，報1.76元。諾亞控股（6686）無成交，報299元。亞盛醫藥（6855）開市報21.8元，跌0.46%。
中興通訊（0763）去年第四季經常性盈利扭虧為盈，賺6.16億元人幣。開市報22.6元，跌1.74%。
旭輝（0884）料去年核心虧損最多56億人幣，稱境外債重組有重大進展。開市報0.77元，跌1.28%。
太興（6811）料去年轉蝕最多5000萬元，對今年業務復蘇充滿信心。無成交，報1.03元。
利福中國（2136）料去年轉蝕最多3000萬元人幣。開市報1.05元，跌4.55%。
丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷售升2.1%。無成交，報4.53元。
彩星玩具（0635）去年少賺77%息2仙，今年重推「忍者龜」玩具系列。無成交，報0.59元。
祖龍娛樂（9990）料去年虧損擴大至最多7.5億人幣。開市報6.4元，跌5.47%。
電視廣播（0511）︰許濤調任為行政主席。開市報11.4元，升4.2%。
呷哺呷哺（0520）︰與抖音多元化合作，料2023年成交額增至2億元。開市報6.8元，升0.29%。
東瀛遊（6882）料去年蝕7400萬，較前年顯著收窄。開市報0.81元，跌1.22%。
陽光100中國（2608）：旗下溫州世和重整計劃已獲法院批准。停牌。
華大酒店（0210）料去年多賺7.3倍至不少於5.5億。無成交，報0.124元。
舜宇光學（2382）2月手機鏡頭出貨量跌26%。開市報87.2元，升0.63%。
1隻股份創上市新低，包括藍月亮（6993）低見4.41元，開市報4.41元，跌2.65%。
異動股
上升異動股，包括，盛良物流（8292）開市報0.54元，升14.89%；智富資源投資（0007）開市報0.165元，升14.58%；曠逸國際（2912）開市報0.173元，升14.57%；盈滙企業控股（2195）開市報0.121元，升14.15%；檳傑科達（1665）開市報0.89元，升14.1%；新娛科控股（6933）開市報0.49元，升13.95%；德林國際（1126）開市報3.06元，升13.33%；方圓生活服務（9978）開市報0.146元，升13.18%；中國通商集團（1719）開市報1.12元，升13.13%；中國來騎哦（8039）開市報0.96元，升12.94%。
下跌異動股，包括，創信國際（0676）開市報0.75元，跌10.71%；富一國際控股（1470）開市報0.067元，跌10.67%；絲路能源（8250）平上市低位0.013元，開市報0.013元，跌7.14%；伊登軟件（1147）平上市低位0.067元，開市報0.067元，跌6.94%；中國水業集團（1129）開市報0.15元，跌6.25%；佳兆業（1638）開市報0.62元，跌6.06%；協鑫新能源（0451）開市報0.84元，跌5.62%。
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