加拿大金融業監管負責人Peter Routledge的辦公室在聲明中表示，在美國監管機構周五關閉矽谷銀行之後，加拿大金融監管機構採取行動，以保護在加分支機構所持資產的價值。

Routledge稱，「通過暫時控制矽谷銀行加拿大分支機構，我們正採取行動保護其債權人權益」，「我想明確一點：矽谷銀行在加分支並不接受加拿大人的存款，當前情況是美國矽谷銀行所特有」。

財政部長Chrystia Freeland周日晚間與銀行業高管和加拿大央行官員進行交談，表示政府將繼續關注情況進展。她在Twitter上說「加拿大監管完善的銀行體系是穩健而有韌性的」。

矽谷銀行2019年獲得在多倫多開設外國銀行代表處的牌照。代表處不接受商業或零售存款。據監管文件，在加分支去年末資產為8.64億加元（6.27億美元），其中包括4.35億加元的抵押貸款。

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