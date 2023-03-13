據標普調查，衡量內地企業是否預計未來12個月員工數量會增加的淨差額為11%，創八年來最高水平，高於去年10月上次調查時的僅有2%。數字高於零表明企業對未來一年的前景感到樂觀，低於零則表明悲觀。

此外，報告顯示企業信心也反彈至十年高點，而計劃增加投資的公司比例升至2021年10月以來最高水平。

標普全球市場財智經濟研究副主管Annabel Fiddes表示，「2022年底新冠防疫措施的放鬆導致中國企業情緒顯著復蘇」，「人們廣泛認為，經濟活動的持續復蘇以及運營和供應鏈中斷的減少會推動經濟增長」，「公司還預計支持性的政府政策、旅遊業的回升以及新產品的發布會提振未來一年的經濟活動」。

然而，受訪公司表示，仍有一些揮之不去的擔憂，包括成本上升，俄羅斯與烏克蘭戰爭的不確定性和外國需求下降。

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