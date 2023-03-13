港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升4.48點子至3.49958%，是1月10日後最高，當日報3.52333%。對上一次連升7日是2022年11月22日，當日拆息報3.8897%。
港元現報7.8438元升值28點子，曾貶值最多25點子，報7.8491元，亦曾升值最多94點子，報7.8372元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.83點子至2.29857%；1星期HIBOR跌1.73點子至2.44292%；2星期HIBOR跌2.67點子至2.63196%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.21點子至4.06077%；6個月期HIBOR升0.4點子至4.40667%；12個月期HIBOR跌0.3點子至4.94941%。
美元指數現報103.785貶值0.791點或0.76%。
美元1個月期LIBOR報4.79857%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.299%，連續7日收窄，利差是2023年1月17日後最高，當日差距為-1.263%
對上一次連續7日收窄，是2022年11月22日，當日利差報-0.1264%。
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