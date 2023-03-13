爪哇控股（0251）發盈警，預料截至去年底止全年虧損錄得3.8億元，對比2021年全年溢利為7000萬元。
集團表示，預期虧損主因是去年英國投資物業之公平值虧損，而2021年其他投資物業之公平值則録得收益；及去年金融投資回報大幅下降，惟部份被上市債務證券投資虧損減少所抵銷。集團補充，相關公平值虧損及減值虧損乃非現金項目，不會即時影響集團的現金流，並強調集團整體營運、財政狀況及現金流維持穩健。
爪哇控股今日逆市跌0.4%，收報2.24元。
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