港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止7連升，跌10.17點子至3.39786%，是3月9日後最低，當日報3.30667%。
港元現報7.8436元升值10點子，曾貶值最多14點子，報7.846元，亦曾升值最多63點子，報7.8383元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌20.11點子至2.0975%；1星期HIBOR跌3.44點子至2.40851%；2星期HIBOR跌3.44點子至2.59756%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌8.8點子至3.97274%；6個月期HIBOR跌9.74點子至4.30923%；12個月期HIBOR跌15.01點子至4.79929%。
美元指數現報103.906升值0.311點或0.3%。
美元1個月期LIBOR報4.79857%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4007%，終止連續7日收窄，利差是2023年3月09日後最低，當日差距為-1.4993%。
對上一次終止連續7日收窄，是2023年3月02日，當日利差報-1.6642%。
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