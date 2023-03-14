SVB倒閉引發美國上市銀行股隔晚急，並拖累亞洲同業股價，連帶亞洲股市亦全數向下，恐慌情緒蔓延，恐慌指數(VIX)隔晚曾大升24%，收市升6.9%，港版恐慌指數VHSI升7.32%，高見30.22點，是1月3日後最高。市場資金隔晚避險追入美債，亞洲時段又再流出，美2年期債息重上4厘，美匯指數在連跌3日後，亦於50天線前止跌回升至103.9，港元亦由升值轉貶值，港股亦隨港元值而跌幅擴大。