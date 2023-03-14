SVB倒閉引發美國上市銀行股隔晚急，並拖累亞洲同業股價，連帶亞洲股市亦全數向下，恐慌情緒蔓延，恐慌指數(VIX)隔晚曾大升24%，收市升6.9%，港版恐慌指數VHSI升7.32%，高見30.22點，是1月3日後最高。市場資金隔晚避險追入美債，亞洲時段又再流出，美2年期債息重上4厘，美匯指數在連跌3日後，亦於50天線前止跌回升至103.9，港元亦由升值轉貶值，港股亦隨港元值而跌幅擴大。
恒指今早低開171點，高位跌56點，低位跌502點，低見19193.45點，是2022年12月21日後最低，高低波幅446點。
恒指半日跌360點或1.83%，報19335點，大市成交金額696億元；國指跌120點或1.82%，報6470點。恒生科技指數收報3809點，跌2.11%。
藍籌股成交金額305.91億元，佔大市成交43.95%；科指成份股成交金額159.06億元，佔大市成交22.85%；國指成份股成交金額245.61億元，佔大市成交35.28%。
窩輪及牛熊證成交金額減少16.79%，至107.79億元，佔大市成交15.47%。牛熊證成交金額52.85億元，減少1.76%；窩輪成交金額54.94億元，減少27.46%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。騰訊（0700）、藥明生物（2269）、新地（0016）貢獻恒指較多。
藍籌16隻升，60隻下跌，0隻無升跌。中芯（0981）升3.98%，收報16.74元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌5.06%，收報53.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報18.58元，升4.5%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報21.4元，跌7.16%。
恒指曾跌穿100天線(19312.27點)。科指續低於100天線(3976.78點)。
北水南下合計淨流入33.13億元，較上日增加863.25%，淨流入金額是3月8日75.54億元後最多。北水連續第5日流入，累計流入131.56億元，對上一次連續5日淨流入是2月27日。南水北上合計淨流入3.7億元人民幣，較上日減少86.65%，連續第2日流入，累計流入31.4億元。
SVB倒閉影響持續，銀行股向下。渣打集團（2888）收報65.45元，跌7.16%。匯控（0005）收報53.45元，跌5.06%。
匯控（0005）20億英鎊注資SVB UK 不會對SVB作重大改變。收報53.45元，跌5.06%。
比亞迪（1211）：「Tesla停合作」為不實信息。收報192.5元，跌3.75%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）收報0.8元，無升跌。中國飛機租賃（1848）收報5元，跌1.19%。鴻騰（6088）收報2.07元，跌1.43%。港燈（2638）收報4.95元，升0.81%。中通快遞（2057）收報201.4元，跌1.95%。
名創優品（9896）檸萌影視（9857）納入滬深港通。名創優品收報36.4元，跌6.19%。檸萌影視（9857）收報15.78元，跌3.31%。
金融壹賬通（6638）上季虧損收窄至1.8億人幣，全年蝕8.7億不派息。收報1.55元，跌7.19%。
華置（0127）向甘比續租總部，月租109萬元減近23%。收報2.6元，跌3.7%。
平安好醫生（1833）全年虧損收窄6成，不派末期息。平安好醫生：將資源集中在管理式醫療，降低毛利業務比例。收報18.58元，升4.5%。
港交所（0388）行政總裁歐冠昇2022年度總薪酬金按年增逾21%。收報323.8元，跌0.18%。
電視廣播（0511）（TVB）股價連跌三日累跌22%，匯豐減倉1300萬股，富途持貨進據六大。收報10.7元，升2.69%。
爪哇控股（0251）發盈警，料去年轉蝕3.8億。收報2.22元，跌0.89%。
「Ken Sir」呂宇健首報增持毛記葵涌（1716）至逾5%，持股市值近630萬。曾升最多276.84%，是2018年3月28日後最大升幅，當日升幅為880%。
中國波頓（3318）發盈警，去年淨利潤料減少逾五成。收報3.09元，跌2.22%。
據報澳門六大博企已提交體育賽規劃。新濠國際發展（0200）收報8.9元，跌2.73%。美高梅中國（2282）收報9.22元，跌1.6%。澳博（0880）收報3.7元，跌2.63%。永利澳門（1128）收報7.11元，跌4.18%。銀河娛樂（0027）收報51.7元，跌1.15%。金沙中國（1928）收報26.75元，跌1.65%。
破頂股包括，友聯租賃（1563）創上市新高，見19.28元，收報19.08元，升0.95%；業聚醫療（6929）創上市新高，見16.86元，收報13.16元，升11.15%；博安生物（6955）創上市新高，見25.2元，收報20.75元，升40.58%；叮噹健康（9886）創上市新高，見20.2元，收報9.94元，升43.23%；衛龍（9985）創上市新高，見12.4元，收報12.06元，升3.97%；領展供股權（2915）創上市新高，見4.89元，收報4.5元，升6.64%；九方財富（9636）創上市新高，見17.68元，收報17.42元，升1.99%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.49元，收報1.39元，升8.59%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見13.26元，收報12.96元，升5.54%；東陽光藥（1558）創52周高，見8.88元，收報8.43元，升4.46%；毛記葵涌（1716）創52周高，見1.79元，收報0.92元，升93.68%；海亮國際（2336）創52周高，見0.222元，收報0.19元，升11.76%；招金礦業（1818）創52周高，見9.85元，收報9.52元，升3.48%。
破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見4.8元，收報4.67元，跌2.51%；中移動（0941）創52周高，見65.4元，收報64.2元，跌1%。
24隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業（1638）低見0.365元，收報0.37元，跌23.71%；蔚來（9866）低見65.15元，收報65.6元，跌4.02%；中國擎天軟件（1297）低見0.29元，收報0.295元，跌26.25%；易居企業（2048）低見0.33元，收報0.335元，跌9.46%；藍月亮（6993）低見4.38元，收報4.42元，跌1.78%；金禧國際控股（0091）低見0.022元，收報0.023元，跌8%；中國長遠（0110）低見0.035元，收報0.26元，跌16.13%；僑雄國際（0381）低見0.046元，收報0.048元，跌4%；寶新金融（1282）低見0.187元，收報0.19元，跌10.8%；交運燃氣（1407）低見0.66元，收報0.67元，跌4.29%。
24隻股份創52周低，其中十隻包括，保利協鑫（3800）低見1.85元，收報1.89元，跌5.03%；正商實業（0185）低見1.05元，收報1.09元，跌2.68%；中能控股（0228）低見0.103元，收報0.103元，跌7.21%；復興亞洲（0274）低見0.11元，收報0.115元，跌20.69%；麗新發展（0488）低見1.44元，收報1.44元，跌6.49%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；中國鑄晨８１（0810）低見0.7元，收報0.7元，跌4.11%；永旺（0984）低見0.87元，收報0.92元，跌2.13%；偉祿集團（1196）低見5.18元，收報5.31元，跌10.46%；兆邦基地產（1660）低見0.3元，收報0.3元，跌1.64%。
異動股
上升異動股，包括，毛記葵涌（1716）創52周高，見1.79元，收報0.92元，升93.68%；惠陶集團（8238）收報0.247元，升49.7%；叮噹健康（9886）創上市新高，見20.2元，收報9.94元，升43.23%；博安生物（6955）創上市新高，見25.2元，收報20.75元，升40.58%；創信國際（0676）創52周高，見1元，收報1元，升28.21%；脈資資源（8186）收報0.49元，升27.27%；綠色能源科技集團（0979）收報0.199元，升23.6%；弘海高新資源（0065）收報0.415元，升20.29%；IBI GROUP HLDGS（1547）收報0.3元，升20%；PERFECTECH INTL（0765）收報1.04元，升19.54%。
下跌異動股，包括，景瑞（1862）收報0.4元，跌32.2%；長安仁恒（8139）收報1.01元，跌30.82%；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.29元，收報0.295元，跌26.25%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.365元，收報0.37元，跌23.71%；瑞遠智控（8249）收報0.075元，跌23.47%；銀濤控股（1943）見52周低0.43元，收報0.45元，跌22.41%；艾美疫苗（6660）收報46.2元，跌21.23%。
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