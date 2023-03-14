港燈股價今日表現靠穩，未有跟隨大市下挫，暫早市收報4.95元，升0.81%。

港燈指，能源市場在年內大幅波動、供應持續緊張、燃料價格高企，導致燃料調整費在年內持續按既定機制上調，由 2022 年初每度電0. 273元累計提高 0.528元至 12 月時 0.801元，由於燃料調整費是電費主要組成部分，其上升令淨電費全年上漲 39%，升幅之大前所未見。

集團為應付增加的營運開支，以及推行減碳措施來配合政府的減排和減碳政策所需的資本投資，2023 年基本電價需上調 5% 至每度電 1.145元。上述調整連同燃料價格上漲和增加使用天然氣，2023 年 1 月的淨電價訂為每度電 1.97 元，較 2022 年 12 月上調0.089元，即 4.7%。

集團又披露，已開始與政府討論下一個發展計劃（2028年度），重點在於一系列策略性項2024目，以持續支持政府的減排及減碳政策。

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