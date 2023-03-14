保時捷（德：P911）公布上市後首份業績，去年全年營運收入攀升至376億歐元，按年增長13.6%；銷售利潤亦按年增27.4%至68億歐元。集團表示，去年新車交付量和汽車業務淨現金流量均達至歷史新高，銷售回報率從16%提升至18%。
集團去年普通股每股收益為5.43歐元，優先股每股收益為5.44歐元，每股普通股擬派息1歐元，每股優先股擬派息1.01歐元。
集團表示，雖然受俄烏衝突影響、新冠疫情挑戰以及全球供應鏈放緩的困擾，保時捷全球訂單量依然高企，去年向全球客戶交付了309,884輛新車，按年2.6%。
保時捷全球執行董事會副主席Lutz Meschke表示，除非經濟衝擊進一步加劇，預計今年集團銷售回報率將達到17%至19% ，中長期目標是維持營運收入為400至420億歐元，長遠來看目標是實現集團銷售回報率達至20%以上。
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