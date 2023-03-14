該集團指，由於股份長期停牌所帶來的不確定性，以及因為當局所定期限或之前未能完全符合復牌規定而被除牌的風險，因此要約人擬透過要約，向股東提供隨時可行的機會，以公平合理的價格變現彼等各自的股份投資以換取現金。

其另發最新公告指，停牌未有對業務營運造成任何重大不利影響，其繼續進行其正常的日常營運。其管理層將繼續不時從策略上檢討集團的架構、現有業務及潛在商機，以改善業務營運和財務狀況。現時聯交所給予的18個月補救措施期限為18個月，將於明年三月十四日屆滿，若未能符合要求，上市科將向上市委員會建議撤銷其上市地位。其已與其專業顧問進行討論，以探索和考慮可能獲得的機會和選擇時制定可行的復牌計劃，以解決導致暫停買賣之事宜。

華厦置業去年9月中停牌，與上市委員會發函通知，認為該集團不夠業務及資產上市，亦沒有就上市委員會的結果提出覆核，因此停牌。

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