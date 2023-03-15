花旗銀行表示，自從本港於2022 年實施「0+3」入境檢疫安排後，Citibank Global Wallet的總交易金額（包括外幣簽賬及提款）在去年第4季按季上升29%。當中日圓的交易量增加了1.59倍，成爲最高交易量之貨幣，而泰銖的交易量亦增加了98%，相信日本及泰國仍然是深受港人歡迎的旅遊熱點。
根據花旗銀行數據，今年首兩個月最受歡迎的外幣兌換依次為美元、澳元、日圓及英鎊，外幣兌換次數較去年上升9%，相信當中不少人都是為了去旅行而作準備。此外，去年第4季購買全年旅遊保險的客戶較2019年第4季的數目增加逾2倍。此外，27%客戶會於旅行出發前一天甚至出發當日才購買旅遊保險。花旗指，預早購買旅遊保險較為理想，因為即使行程取消或出發前遇到突發情況，亦能獲得保障。
花旗銀行推出「旅神6部曲」及Let’s Go Travel「快閃大抽獎」，計劃旅行時預訂酒店、購買旅遊保險、兌換外幣，旅途中於外地使用扣賬卡、信用卡簽賬，至旅程後分期找卡數可享一系列獎賞及回贈。
其他報道
富途調查：最多港人以1000萬元為財自門檻 料須儲足111年
遠東宏信去年多賺11.2%至61.3億元人民幣 派末期息0.49港元
勝獅貨櫃去年少賺75%息2仙 上季起間歇關閉乾集裝箱生產設施降成本