根據花旗銀行數據，今年首兩個月最受歡迎的外幣兌換依次為美元、澳元、日圓及英鎊，外幣兌換次數較去年上升9%，相信當中不少人都是為了去旅行而作準備。此外，去年第4季購買全年旅遊保險的客戶較2019年第4季的數目增加逾2倍。此外，27%客戶會於旅行出發前一天甚至出發當日才購買旅遊保險。花旗指，預早購買旅遊保險較為理想，因為即使行程取消或出發前遇到突發情況，亦能獲得保障。

花旗銀行推出「旅神6部曲」及Let’s Go Travel「快閃大抽獎」，計劃旅行時預訂酒店、購買旅遊保險、兌換外幣，旅途中於外地使用扣賬卡、信用卡簽賬，至旅程後分期找卡數可享一系列獎賞及回贈。

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