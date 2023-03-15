根據業績，來自英國業務的溢利貢獻為30.69億元，按年增29%，有關增長主要由於一筆非現金遞延稅項相關支出於上一個回顧年度入賬，以及於去年出售Northumbrian Water 13%權益而錄得一次性收益，惟部分收益因財務成本上漲及英鎊兌港元疲弱而抵銷。

澳洲基建業務方面，受惠於 United Energy、Victoria Power Networks及Energy Developments (「EDL」) 的收益貢獻增長，澳洲業務的溢利貢獻增4%至19.76億元，惟因澳元兌港元回軟略有抵銷，若以當地貨幣計算，溢利增長11%。

受匯兌疲弱影響，歐陸業務的溢利貢獻為6.64億元，按年跌4%；以當地貨幣計算則增6%。加拿大業務利潤按年漲三成至6.17億元。

香港及內地業務組合之盈利則錄1.96億元，按年倒退38%，主因是因疫情封城，使建造業發展放緩，加上燃料成本上漲，中國內地之水泥業務表現備受負面影響，且內地收費道路因疫情封鎖而流量減少。

長建表示，世界各國大多開始放寬應對疫情限制措施，然而不明朗因素持續籠罩全球市場，並有通脹、加息、日趨嚴峻之能源危機和地緣政治張力，局勢充滿挑戰。

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