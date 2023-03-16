個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.72%，折合報338.66元；阿里巴巴（9988）跌2.54%，折合報79.97元；美團（3690）跌1.88%，折合報124.32元；匯控（0005）跌3.91%，折合報53.04元；建行（0939）跌1.23%，折合報4.99元。

道期現跌0.012%；標期現升0.05%；納期現升0.37%。日股現跌2.02%，韓股現跌1.04%，澳股現跌1.77%。

VIX指數隔晚升10.15%或2.41點，報26.14點。

紐油現升1.37%或0.93美元，報68.54美元；布油現升1.43%或1.06美元，報74.75美元；金價現升0.26%或5.05美元，報1923.63美元；LME 銅期貨隔晚跌3.72%或329美元，報8504.5美元。美國10年期債息現跌0.75%或0.0262厘，報3.4286厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，長實集團（1113）、長和（0001）、李寧（2331）、361度（1361）、灣區發展（0737）、貝殼（2423）、閱文（0772）、康哲藥業（0867）、美麗華酒店（0071）、順豐房託（2191）等。

禹洲（1628）發盈警，料去年虧損120億人幣。

中國汽車內飾（0048）稱一名董事正受本港政府機構調查。

有線寬頻（1097）發盈警，料去年虧損按年大增逾1.4倍。

中廣核（1816）去年純利99.6億人幣微升2%，末期息8.7分。

裕元工業（0551）去年多賺1.5倍，末期股息增2.5倍派0.7元。

電盈（0008）旗下OTT平台Viu（黃Viu）擬推更多粉絲見面會，按現場活動製獨家內容。

越秀（0123）林昭遠：美元債那麼貴，不是我的菜。

新秀麗（1910）去年多賺近21倍至3.13億美元，不派息。

平保（2318）新業務價值去年跌24%料今年回復增長，派末期息1.5元。

南航（1055）上月客運運力按年升27.5%。

Dodge & Cox再減持電視廣播（0511）(TVB)至7.19%，套現4375萬。

耐世特（1316）去年純利「腰斬」至5801萬美元，息0.0047美元。

保誠（2378）：暫無計劃遷冊到港。

電能（0006）去年純利跌8%至56.5億，遜預期。

長建（1038）去年純利升3%至77.5億，大幅遜預期。

港交所（0388）就股份交易申請增設人民幣櫃台。

大酒店（0045）：行業愈少限制愈有幫助，香港業務近月有改善。

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