瑞信在聲明中表示，這筆額外的流動性將支持瑞信的核心業務和客戶；瑞信將採取必要措施來創建一個更簡單，更專注於客戶需求的銀行。

瑞信還就10種美元計價高級債務證券提出現金收購要約，總代價不超過25億美元。此外，還宣布另外一項現金要約，涉及4種歐元計價高級債務證券，總代價不超過5億歐元。

瑞信行政總裁 Ulrich Koerne表示，「隨著我們繼續戰略轉型，為我們的客戶和其他利益相關者創造價值，這些措施展示了加強瑞信的果斷行動。 我們在執行戰略轉型時感謝 SNB 和 FINMA。 我和我的團隊決心迅速向前邁進，以提供一個更簡單、更專注於客戶需求的銀行」。

瑞士金融市場監管局(Finma)和瑞士央行周三晚間發表聯合聲明稱，「瑞信滿足對系統重要性銀行施加的資本和流動性要求」，「如有必要，瑞士央行將向瑞信提供流動性」。

Finma和瑞士央行在聲明中稱，「沒有跡象表明，存在著美國銀行業市場當前的動盪傳染瑞士機構的直接風險」，「Finma和瑞士央行正在密切關注事態發展，並與聯邦財政部保持密切聯繫，以確保金融穩定」。

瑞士政府和監管機構也討論了穩定瑞信的選項，包括公開表示支持，提供流動性支持，以及更結構性的補救措施——包括拆分瑞士子公司以及與更大的瑞士競爭對手瑞銀集團合併。

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