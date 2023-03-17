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恒指高開235點 重上100天線 10天線跌穿250天線 科指升2.4% 長和升4.1%

恒指今早高開235點或1.23%，報19439點，大市成交金額22億元；國指今早高開91點或1.41%，報6573點。恒生科技指數開市報3904點，升2.43%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。長實集團（1113）、恒隆地產（0101）、恒安（1044）拖累大市。

藍籌67隻升，2隻下跌，7隻無升跌。百度 （9888）升7.91%，報135元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌1.35%，報14.58元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是百度（9888）開市報135元，升7.91%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報33.4元，跌0.45%。

恒指重上100天線(19396.17點)，10天線(19756.21點)跌穿250天線(19856.56點)。科指上試10天線(3926.69點)。

李寧（2331）多賺1.3%，遜預期，末期息增至0.4627元，第四季同店銷售、流水跌10%至20%。開市報64.05元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中華煤氣（0003）開市報7.28元，升1.11%。香港小輪（0050）無成交，報7.67元。龍湖（0960）開市報21.8元，升2.83%。白雲山（0874）無成交，報25.05元。卡賓（2030）無成交，報1.02元。碧生源（0926）開市報0.78元，無升跌。中國光大控股（0165）開市報5.53元，升0.18%。中國利郎（1234）無成交，報4.01元。潤泥（1313）無成交，報4.36元。洛陽鉬業（3993）開市報4.12元，升1.48%。華大酒店（0201）無成交，報0.108元。鳳凰衞視（2008）無成交，報0.315元。魏橋紡織（2698）無成交，報1.27元。小鵬（9868）開市報32.5元，升2.36%。

美麗華（0071）：全年基礎溢利按年增23.6%至5.23億。無成交，報11.7元。

具殼（2423）去年虧損13.86億人民幣。開市報46.95元，升2.62%。

周企及遠展（0035）參股澳洲博企擬集資8億澳元。無成交，報1.9元。

閱文（0772）：反盜版空間仍很大，料下月開拍《慶餘年2》。開市報33.4元，跌0.45%。

匯控（0005）旗下匯豐英國CEO：英國SVB不存在黑洞，只有5小時做盡職審查。開市報54元，升0.19%。

順豐房託（2191）可供分派收入總額增1%，末期分派每基金單位0.1407元。無成交，報3.01元。

國泰（0293）上月載客量升34倍至111萬人次，日均載客約4萬人。開市報7.25元，升0.55%。

聯交所譴責雲遊控股（0484）兩名前董事，對問題貸款監控不足。無成交，報1.06元。

惠理集團（0806）去年轉虧，蝕5.44億元，末期股息3.4仙。開市報2.57元，升1.58%。

百度（9888）文心一言1小時3萬企業客戶預約。開市報135元，升7.91%。

長實（1113）全年多賺2.08%，略遜預期，末期息增3.4%至1.85元。開市報48.65元，跌0.31%。

長和（0001）去年按IFRS，16後基準多賺9.5%至366.8億元，勝預期，末期息2.086元。開市報49.9元，升4.18%。

破頂股表現

破頂股包括，華潤醫藥（3320）創52周高，見7.26元，開市報7.26元，升0.83%；伯明翰體育（2910）無成交，報1.09元。

異動股

上升異動股，包括，仁恒實業控股（3628）開市報0.133元，升14.66%；遠大中國（2789）開市報0.04元，升14.29%；國家聯合資源（0254）開市報0.105元，升14.13%；海隆控股（1623）開市報0.224元，升10.34%；金山雲（3896）開市報2.75元，升9.13%；百度（9888）開市報135元，升7.91%；陽光能源（0757）開市報0.275元，升7.84%；滔搏（6110）開市報7.09元，升7.42%。

下跌異動股，包括，德泰新能源集團（0559）開市報0.013元，跌13.33%；澳洲成峰高教（1752）開市報0.075元，跌8.54%；中國水業集團（1129）開市報0.145元，跌6.45%；標智滬深３００（2827）開市報35.5元，跌6.03%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報7.265元，跌4.53%；國農金融投資（8120）開市報0.131元，跌4.38%；聖諾醫藥（2257）開市報53元，跌3.81%；源宇宙教育（1082）開市報1.57元，跌3.68%。

 

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