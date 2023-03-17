利郎（1234）公布，全年少賺4.3%，至4.48億元人民幣(下同)，期內收入跌8.7%至30.86億元。毛利率由41.9%升至46%，淨利潤率由13.9%升至14.5%。派末期息9仙(去年同期11仙)及特別息5仙(去年同期5仙)。
公司指，疫情反覆，封控措施此起彼落，經濟發展放緩。同時，疫情下居民外出購物、社交活動減少，消費意慾下降，服裝行業首當其衝，全年服裝零售銷售出現負增長。淨利潤按年下跌4.3%，主要由於年內疫情重創線下零售業務，部份門店因應防控措施暫停營業，加上集團為分銷商提供返利，以致整體收入有所下跌。
為應對疫情對實體店舖銷售的影響，集團關閉若干經營效益未如理想的店舖，並且放緩開店計劃，以致未能達到全年門店總數與年初數目持平的目標。截至去年底，集團有2,644家店舖，按年少89家。
中國利郎將以審慎的開店策略加強銷售網絡。未來一年，集團目標店舖淨增長約100家，並計劃持續於各省 會及地級市優質的購物商場增加店舖。
公司稱，在促消費政策的加持下，久被壓抑的消費需求有望逐步釋放。集團對來年上半年零售市道維持觀望態度，但全年審慎樂觀。
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