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匯豐調查：6成受訪者流動資產去年仍錄至少2%回報  籲需多元化投資

匯豐公布一項研究發現，在疫情影響及經濟情況不明朗下，近6成受訪者的流動資產去年仍錄得至少 2%的回報，跑赢大市。當中，有 86%被評為「財政健康」或以上的級別，反映他們的財務康與財富回報有潛在關聯。

不過，在今次匯豐「FinFit」調查中，香港人在2022年的在FinFit 指數的平均得分為64分 （100分滿分），低於去年的65分，並且自2020 年研究開始時的67 分持續下跌。

大市低迷下，僅 54%的受訪者持有投資產品如股票、基金和債券等，較上年同期下跌25 個百分點：有儲蓄習價的受訪者比例也從先前的 61%降至 57%。

調查發現，財政紀律可能會影餐投資回報，而 FinFit 得分為80 分或以上的受訪者與分數較低的人士相比，更積極進行多元化投資（包括投資另類資產），平均持有 4.7 種投資和保險產品，而得分低於50 的人士平均只有 1.6種。

匯豐香港區財富管理及個人銀行客戶及市場策劃主管許長虹表示，今年市況轉好，料投資規劃可做得更好。他又指出，理財旨在多元理財產品，如4至5種不同的產品。

匯豐將舉行 FinFit 月，舉辦一系列有關理財及金融知識的活動，由3月29日起，流動路演車將穿梭全港，提供 FinFit 小貼士及派發「兩餸飯亅飯券。

 

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