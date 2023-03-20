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港股ADR跌332點 夜期低水271點 美債息全線抽升 美期向上 舜宇等業績

人行上周五公布下調金融機構存款準備金率0.25個百分點；瑞銀30億瑞郎收購瑞信，美債息全線抽升，其中2年期債息重上4厘，美期向上。

美股向下，港股ADR跌332點或1.73%，報19185點，即月恒指夜期跌324點，報19248點，夜期低水271點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.71%，折合報336.98元；阿里巴巴（9988）跌1.68%，折合報80.13元；美團（3690）跌1.01%，折合報129.08元；匯控（0005）跌3.47%，折合報51.93元；建行（0939）跌1.19%，折合報5.06元。

道期現升0.707%；標期現升0.75%；納期現升0.6%。日股現跌0.18%，韓股現升0.16%，澳股現跌0.34%。

VIX指數隔晚升10.96%或2.52點，報25.51點。

紐油現升0.31%或0.21美元，報66.95美元；布油現升0.27%或0.2美元，報73.17美元；金價現跌0.71%或14.28美元，報1974.97美元；LME 銅期貨隔晚升0.72%或62美元，報8580美元。美國10年期債息現升2.24%或0.0768厘，報3.5054厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，舜宇（2382）、藥明康德（2359）、歌禮製藥（1672）、利福中國（2136）、中國建築興業（0830）、中國聯塑（2128）、思摩爾（6969）、融創服務（1516）、貿易通（0536）等。

中國銀行（3988）及中銀香港（2388）董事長劉連舸辭任。

港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所54噸鎳變石頭。

華潤水泥（1313）去年股東應佔盈利跌75.1%至19.36億元。

越秀房託（0405）建議發有擔保票據集資15億人幣。

香港小輪（0050）全年純利升約10倍派末期連特別息共1.5元。

比亞迪（1211）或投資昆侖芯科技。

煤氣（0003）去年純利升5%，遜預期，派末期息23仙。煤氣：要有複式增長才考慮派紅股。

小鵬汽車（9868）第4季收入跌4成，經調整虧損擴大至22.1億人幣。

灣區發展（0737）：探索新產業，續按經營收益全數分派。

電視廣播（0511）：對別有用心的人士發布有誤導性信息，保留法律追究權利。

匯控（0005）：董事會建議股東反對呂宇健兩提案。

白花油（0239）發盈警，去年純利減少22%。

光大控股（0165）去年蝕74億元，派末期息0.15元。

大酒店（0045）：葉思明辭任執行董事及財務總裁。

 

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