港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌1.93點子至2.98988%，是2月27日後最低，當日報2.96708%。對上一次連跌5日是2月13日，當日拆息報2.21363%。
港元現報7.8481元升值13點子，曾貶值最多6點子，報7.85元，亦曾升值最多21點子，報7.8473元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.63點子至1.61691%；1星期HIBOR跌1.79點子至1.94798%；2星期HIBOR升26.07點子至2.41339%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.85點子至3.71857%；6個月期HIBOR跌1.31點子至4.09774%；12個月期HIBOR跌3.29點子至4.26125%。
美元指數現報103.831升值0.123點或0.12%。
美元1個月期LIBOR報4.77771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.7878%，連續5日擴闊，利差是2023年2月20日後最低，當日差距為-1.9836%。
對上一次連續5日擴闊，是2023年2月13日，當日利差報-2.3742%。
其他報道
百度：12家企業完成首批簽約 9萬企業申請文心一言API服務 股價曾升4%
歌禮製藥去年多蝕6成 不派息 今年新冠口服藥收入已達5500萬人幣