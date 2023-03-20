港元現報7.8481元升值13點子，曾貶值最多6點子，報7.85元，亦曾升值最多21點子，報7.8473元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.63點子至1.61691%；1星期HIBOR跌1.79點子至1.94798%；2星期HIBOR升26.07點子至2.41339%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.85點子至3.71857%；6個月期HIBOR跌1.31點子至4.09774%；12個月期HIBOR跌3.29點子至4.26125%。

美元指數現報103.831升值0.123點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報4.77771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.7878%，連續5日擴闊，利差是2023年2月20日後最低，當日差距為-1.9836%。

對上一次連續5日擴闊，是2023年2月13日，當日利差報-2.3742%。

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