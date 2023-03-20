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恒指守19000關 收市跌517點 見3個月低 北水流入增1.5倍 匯控渣打見半年最大跌幅

瑞信AT1完全減記，引發連串問題，銀行股普遍下挫，MSCI歐洲銀行指數曾急挫3.57%，匯控（0005）更挫逾7.6%，拖累恒指挫逾3.5%，見近4個月最大跌幅，曾跌穿18900點，見3個月低。北水淨流入增1.5倍，逾一周最多，連續第9日流入，是1月5日後最長連續流入。金礦股、金ETF、比特幣ETF創新高。匯控、渣打（2888）見半年最大跌幅。

美債息全線急挫，美期下跌，市場關注聯儲局周三會議會否加息，目前加息機會降至45.1%，隱含加息幅度為0.113%，17日分別為59.9%及0.15%。

恒指今早低開165點，高位跌135點，午後跌幅擴大至跌689點，全日高低波幅554點。

恒指收市跌517點或2.65%，報19000點，大市成交金額1294億元，較上日減少21.52%；國指跌146點或2.21%，報6469點。恒生科技指數收報3870點，跌2.75%。

藍籌股成交金額600.88億元，佔大市成交46.43%；科指成份股成交金額288.88億元，佔大市成交22.32%；國指成份股成交金額475.11億元，佔大市成交36.71%。

窩輪及牛熊證成交金額增加21.21%，至146.68億元，佔大市成交11.33%。牛熊證成交金額80.87億元，增加23.55%；窩輪成交金額65.8億元，增加18.46%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。中行（3988）、中行（3988）、中升（0881）貢獻恒指較多。

藍籌1隻升，73隻下跌，2隻無升跌。百度 （9888）升0.91%，收報143.5元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌6.23%，收報50.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報34元，升1.64%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.24元，跌18.77%。

恒指跌穿100天線(19424.85點)。科指跌穿10天線(3903.53點)，20天線(4003.45點)跌穿100天線(4004.32點)。

北水南下合計淨流入56.92億元，較上日增加153.01%，淨流入金額是3月8日75.54億元後最多。連續第9日流入，累計流入286.5億元，對上一次連續9日淨流入是1月5日。南水北上合計淨流入16.02億元人民幣，較上日減少77.69%，連續第6日流入，累計流入163.83億元。

焦點股

瑞銀收購瑞信，瑞信170億AT1債「完全減記」，打擊投資者對銀行業信心。匯控（0005）曾跌最多7.62%，是2022年9月26日後最大跌幅，當日跌幅為8.75%。今曾低見49.7元，是1月4日49.35元後最低。今日收市報50.45元，是1月4日後收市新低，當日報50元。收報50.45元，跌6.23%。連跌3日，累計跌4.74元，對上一次連跌3日是3月14日。

渣打集團（2888）曾跌最多8.49%，是2022年9月26日後最大跌幅，當日跌幅為8.57%。今曾低見57.65元，是1月3日56.6元後最低。今日收市報58.4元，是2022年12月23日後收市新低，當日報58.2元。收報58.4元，跌7.3%。連跌3日，累計跌8.349998元，對上一次連跌3日是2月23日。

午後消息股表現

百度（9888）﹕21間企業完成「文心一言」首批簽約，雲服務下周一上線。收報143.5元，升0.91%。

洛鉬（3993）銅鈷產量創新高，寧德時代入股帶來突破。收報4.15元，升1.47%。

中國建築興業（0830）去年多賺44.5%，末期息增41.2%至每股0.024元。收報2元，無升跌。

融創服務（1516）核心少賺45.6%，末期息仍增10.5%至0.137元。收報3.01元，跌1.63%。

今早及隔晚消息股表現

瑞信AT1「完全減記」遭質疑不合理，波及東亞（0023）等亞洲銀行AT1債券。收報9.7元，跌4.53%。

百度（9888）：12家企業完成首批簽約，9萬企業申請文心一言API服務，股價曾升4%。收報143.5元，升0.91%。

歌禮製藥（1672）去年多蝕6成，不派息，今年新冠口服藥收入已達5500萬人幣。收報2.73元，跌7.46%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，舜宇（2382）收報86.95元，跌3.39%。藥明康德（2359）收報73.65元，跌2.06%。歌禮製藥（1672）收報2.73元，跌7.46%。利福中國（2136）收報1.17元，跌2.5%。中國建築興業（0830）收報2元，無升跌。中國聯塑（2128）收報7.48元，跌2.35%。思摩爾（6969）收報9.58元，跌2.44%。融創服務（1516）收報3.01元，跌1.63%。貿易通（0536）收報0.91元，升1.11%。

中國銀行（3988）及中銀香港（2388）董事長劉連舸辭任。收報3.01元，無升跌。

港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所54噸鎳變石頭。收報327.4元，跌1.68%。

華潤水泥（1313）去年股東應佔盈利跌75.1%至19.36億元。收報4.34元，跌0.91%。

越秀房託（0405）建議發有擔保票據集資15億人幣。收報1.9元，跌1.04%。

香港小輪（0050）全年純利升約10倍派末期連特別息共1.5元。收報7.27元，跌6.79%。

比亞迪（1211）或投資昆侖芯科技。收報199.1元，跌2.88%。

煤氣（0003）去年純利升5%，遜預期，派末期息23仙。煤氣：要有複式增長才考慮派紅股。收報7.1元，跌1.53%。

小鵬汽車（9868）第4季收入跌4成，經調整虧損擴大至22.1億人幣。收報34元，升1.64%。

灣區發展（0737）：探索新產業，續按經營收益全數分派。收報1.84元，跌4.66%。

電視廣播（0511）：對別有用心的人士發布有誤導性信息，保留法律追究權利。收報7.53元，升7.11%。

匯控（0005）：董事會建議股東反對呂宇健兩提案。收報50.45元，跌6.23%。

白花油（0239）發盈警，去年純利減少22%。收報1.26元，無升跌。

光大控股（0165）去年蝕74億元，派末期息0.15元。收報5.52元，跌0.18%。

大酒店（0045）：葉思明辭任執行董事及財務總裁。收報7.77元，跌1.15%。

破頂股表現

破頂股包括，登輝控股（1692）創上市新高，見3.2元，收報3.15元，升8.25%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見19.2元，收報19.2元，升2.67%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5元，收報4.93元，升10.29%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.67元，收報7.25元，升2.98%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1058.1元，收報1058元，升0.08%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見12.75元，收報12.73元，升8.71%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見11.09元，收報11.09元，升3.84%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1024.05元，收報1024.05元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見830.15元，收報830.15元，升0.16%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見12.37元，收報12.37元，升8.6%；ＸＩ二南方美油氣（7505）創上市新高，見11.36元，收報11.3元，升8.45%；華潤醫藥（3320）創52周高，見7.32元，收報6.89元，跌4.97%；中興通訊（0763）創52周高，見26.25元，收報25元，跌2.15%；靈寶黃金（3330）創52周高，見1.31元，收報1.26元，升6.78%；招金礦業（1818）創52周高，見10.9元，收報10.82元，升10.97%；價值黃金（3081）創52周高，見48.04元，收報47.94元，升3.77%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1466元，收報1460元，升3.69%。

破頂指數成份股包括，中芯（0981）創52周高，見19.48元，收報18.62元，跌1.69%；中石化（0386）創52周高，見4.97元，收報4.68元，跌4.49%；中移動（0941）創52周高，見66.1元，收報63.6元，跌3.56%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.255元，收報0.26元，跌10.34%；民生教育（1569）低見0.365元，收報0.375元，無升跌；蔚來（9866）低見62.5元，收報63.65元，跌5.49%；德琪醫藥（6996）低見2.79元，收報2.8元，跌6.98%；中國擎天軟件（1297）低見0.247元，收報0.255元，跌3.77%；天譽置業（0059）低見0.024元，收報0.031元，跌6.06%；金禧國際控股（0091）低見0.02元，收報0.021元，跌8.7%；鼎億集團投資（0508）低見0.028元，收報0.028元，跌9.68%；大同集團（0544）低見0.133元，收報0.171元，升10.32%；高山企業（0616）低見0.054元，收報0.055元，跌6.78%。

50隻股份創52周低，其中十隻包括，東風集團股份（0489）低見3.49元，收報3.53元，跌1.94%；第七大道（0797）低見2.15元，收報2.4元，升0.42%；新火科技控股（1611）低見2元，收報2.08元，跌6.31%；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.5元，跌3.85%；山水水泥（0691）低見1.43元，收報1.43元，跌5.3%；HYPEBEAST（0150）低見0.33元，收報0.33元，跌5.71%；申萬宏源香港（0218）低見0.4元，收報0.41元，跌3.53%；博富臨置業（0225）低見8.78元，收報8.78元，跌0.23%；復興亞洲（0274）低見0.08元，收報0.094元，升8.05%；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，致浩達控股（1707）創52周高，見0.395元，收報0.315元，升43.18%；遠大中國（2789）收報0.063元，升40%；龍資源（1712）收報1.15元，升21.05%；百田石油（8011）收報0.16元，升18.52%；璋利國際（1693）收報0.084元，升18.31%；亞洲能源物流（0351）收報0.176元，升16.56%；卡森國際（0496）收報0.43元，升16.22%；生活概念（8056）創52周高，見0.39元，收報0.26元，升15.56%；朗華國際集團（8026）收報0.335元，升15.52%；恆富控股（0643）收報0.69元，升15%。

下跌異動股，包括，友聯租賃（1563）收報5.18元，跌67.95%；５１信用卡（2051）創上市新低，見0.135元，收報0.137元，跌30.1%；舍圖控股（8392）收報0.09元，跌23.08%；中國智慧能源（1004）收報0.044元，跌21.43%；金蝶（0268）收報13.24元，跌18.77%；中國科技產業集團（8111）收報0.088元，跌17.76%；駿溢環球金融（8350）創上市新低，見0.09元，收報0.09元，跌17.43%；實德環球（0487）收報0.12元，跌17.24%；盛良物流（8292）收報0.29元，跌17.14%。

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