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CFA協會：將革新CFA課程   為1963年以來最大改動

全球投資專業人士組織CFA協會宣佈革新其CFA課程，持續完善課程內容。該協會指，今次為課程自1963年創立以來最大改動，當中新增獨立網上實用技巧單元，並且在三級課程原有投資組合管理的內容之外，引入私人財富及私人市場兩項專修領域，並且減少各級課程修讀內容量，令考生備考時數維持約300小時水平。

該協會總裁兼首席執行官Margaret Franklin表示，是次革新對考生及投資行業的僱主而言是一個重大的里程碑。是次六項課程改動，包括新增獨立網上實用技巧單元，教授考生將知識實際應用在工作上。首先推出的實用技巧單元包括財務模型（一級課程）、分析師技能（二級課程）、Python編程基本技巧（一級或二級課程）及Python、數據科學及人工智能（二級課程），而為三級課程而設的實用技巧單元將於2025年推出。由2024年開始，修讀一級及二級課程的考生需至少完成一個實用技巧單元，但該些單元並不會被納入考試評分。

在三級課程方面，除了傳統三級課程之內容投資組合管理之外，新增私人財富及私人市場，考生可三個專修領域挑選其一。今次課程改革，亦會改善數碼徽章制度，加強一級及二級課程成就對考生的價值。同時，課程會減少各級課程的修讀内容量，令考生備考時數維持於約300小時的水平。另提供額外練習，由今年5月開始接受報名的2024年2月考試開始，一級課程的考生將可以購買全新推出的CFA課程練習包，内容包括1000條全新練習題目及六份模擬考試。最後，該會將報考一級課程的考試資格提前一年，讓離畢業尚餘兩年的大學生亦能報考。該項改動已在2022年11月16日公佈。

CFA 協會認證常務董事 Chris Wiese 表示，隨着擁有 10 兆美元資產價值的私人市場在投資組合中越趨重要，以及收益高達130兆美元的財富管理行業對受高度訓練的專業人士的需求增加，他們針對這些發展，在三級課程原有的投資組合管理領域外，新增兩個相應的專修領域。同時，他們相信全新的財務模型、Python及分析師技能實用技巧單元能與現有内容相輔相成，為考生及僱主帶來益處。

 

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