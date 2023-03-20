事實上，秋葉原Laox 1樓原為周大福専門店。本報向周大福查詢，周大福承認將擴張LAOX秋葉原店，預計於今年4月開幕，以滿足入境旅客及日本當地顧客的需求。

周大福指出，隨著國際旅遊逐漸復常，日本的旅遊零售及本地消費需求均呈復蘇勢態。海外市場對集團而言是非常重要的業務戰略板塊。周大福一直密切留意不同各地區不同的業務擴展機遇，以便迅速和靈活地調整資源和營運措施，盡力捕捉市場良機。

翻查資料，周大福於2017年首次進軍日本，當時集團與Laox簽訂合作協議，首間分店落戶東京都新宿，以抓住中國旅客的商機。2019年及2020年，周大福一度在日本設有3個零售點，惟受疫情打擊，2021年起日本分店有所減少，現時東京尚餘位於秋葉原Laox的分店。

周大福收報14元，跌0.14%。

其他報道

中聯通2月份5G套餐用戶增1.8%

瑞信跌64%創上市新低 瑞銀跌15%見7年低 瑞銀CDS上升

恒大：已與債權人就境外債務重組簽訂條款清單 主要條款另行公告

迪士尼據報將於4月裁員4000人

全日沽空金額251億 比率升至19% 盈富沽空增1.6倍 沽空金額最多

恒指守19000關 收市跌517點 見3個月低 北水流入增1.5倍 匯控渣打見半年最大跌幅

高盛據報準備交易瑞信AT1 報價或只有個位數

微軟擬最早明年推出手機遊戲商店 與蘋果和Ｇoogle競爭

百度﹕21間企業完成「文心一言」首批簽約 雲服務下周一上線

洛陽銅鈷產量創新高 寧德時代入股帶來突破

瑞信接受瑞銀收購前 據報已裁員9000人

滬深三大指數全日低收 滬指跌0.48% 成交破萬億人幣

通關後需求增 匯豐3分行試行周六日特別營業安排

美2年債息跌穿3.7厘 見半年低

BitMEX報告：虛幣已演變為風險更細的資產類別

中國建築興業去年多賺44.5% 末期息增41.2%至每股0.024元