新冠疫情放緩，各地通關，本港零售商亦部署「吸金」。有日本網民在Twitter上發帖文，日本最大免稅店經營商Laox（樂購仕）秋葉原店面突然換上周大福（1929）招牌，估計周大福將擴充發展。
事實上，秋葉原Laox 1樓原為周大福専門店。本報向周大福查詢，周大福承認將擴張LAOX秋葉原店，預計於今年4月開幕，以滿足入境旅客及日本當地顧客的需求。
周大福指出，隨著國際旅遊逐漸復常，日本的旅遊零售及本地消費需求均呈復蘇勢態。海外市場對集團而言是非常重要的業務戰略板塊。周大福一直密切留意不同各地區不同的業務擴展機遇，以便迅速和靈活地調整資源和營運措施，盡力捕捉市場良機。
翻查資料，周大福於2017年首次進軍日本，當時集團與Laox簽訂合作協議，首間分店落戶東京都新宿，以抓住中國旅客的商機。2019年及2020年，周大福一度在日本設有3個零售點，惟受疫情打擊，2021年起日本分店有所減少，現時東京尚餘位於秋葉原Laox的分店。
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