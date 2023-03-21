恒指今早高開118點或0.63%，報19118點，大市成交金額16億元；國指今早高開19點或0.31%，報6489點。恒生科技指數開市報3911點，升1.07%。

匯控（0005）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、京東（9618）拖累大市。

藍籌42隻升，13隻下跌，21隻無升跌。匯控（0005）升3.07%，報52元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌1.29%，報8.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，2隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報182.8元，升7.97%；跌幅最大的是網易（9999）開市報131.3元，跌1.06%。

恒指10天線(19462.28點)跌穿100天線(19464.23點)，20天線(19894.59點)向下逼近250天線(19857.57點)。科指高於10天線(3882.45點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，安踏（2020）開市報100.7元，升1%。恒地（0012）開市報26.8元，升0.37%。吉利（0175）開市報9.25元，升1.09%。三生製藥（1530）開市報8.1元，升1.38%。BOSSINI INT'L（0592）無成交，報0.37元。中國鋁業（2600）開市報3.99元，無升跌。H&H國際（1112）無成交，報12.3元。恒基發展（0097）無成交，報0.275元。九毛九（9922）無成交，報16.96元。金山軟件（3888）開市報30.3元，升0.5%。零跑（9863）無成交，報29.75元。騰訊音樂（1698）無成交，報29.9元。眾安在綫（6060）開市報22.8元，無升跌。

洪九果品（6689）全年經調整利潤14.5億元人幣，升33.5%。開市報30.5元，無升跌。

心瑋醫療（6609）虧損擴大至2億元，不派末期息。無成交，報38.05元。

舜宇（2382）去年純利跌52％至24億元人幣，末期息0.5元。開市報89元，升2.36%。

匯控（0005）祈耀年參觀前海新辦公大樓。開市報52元，升3.07%。

電視廣播（0511）基金股東Dodge & Cox第三度減持股份至5.96%，套現近5000萬。開市報7.68元，升1.99%。

周大福（1929）首兩個月港澳同店轉升70.2%，中國跌幅收窄至11.8%。秋葉原免稅店Laox店面突轉周大福招牌，周大福承認擴張，料於4月開幕。開市報14.12元，升0.86%。

融信服務（2207）盈警料去年少賺83.3%至91.7%。無成交，報4.2元。

中聯通（0762）2月份5G套餐用戶增1.8%。開市報5.59元，升0.18%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括泰和小貸（1915）低見0.52元，開市報0.52元，跌3.7%。

1隻股份創52周低，包括金慧科技（8295）低見0.11元，開市報0.11元，跌3.51%。

異動股

上升異動股，包括，大同集團（0544）開市報0.196元，升14.62%；英皇文化產業（0491）開市報0.136元，升14.29%；中國水業集團（1129）開市報0.178元，升13.38%；金力永磁（6680）開市報24.85元，升13.21%；復興亞洲（0274）開市報0.105元，升11.7%；中發展控股（0475）開市報0.395元，升11.27%；億達中國（3639）開市報0.44元，升10%；華星控股（8237）開市報0.024元，升9.09%。

下跌異動股，包括，國農金融投資（8120）開市報0.135元，跌8.16%；環聯連訊（1473）開市報0.191元，跌7.28%；再鼎醫藥（9688）開市報23.9元，跌7%；京西國際（2339）開市報0.25元，跌3.85%；泰和小貸（1915）創上市新低，見0.52元，開市報0.52元，跌3.7%；壽康集團（0575）開市報0.08元，跌3.61%；金慧科技（8295）見52周低0.11元，開市報0.11元，跌3.51%；金融壹賬通（6638）開市報1.45元，跌3.33%；中國抗體（3681）開市報1.83元，跌3.17%。

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