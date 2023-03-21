安踏（2020）公布去年度業績，全年股東應佔溢利75.9億元人民幣(下同)，按年跌1.7%；每股盈利2.82元，末期股息每股72港分，按年增5.88%，全年計，合共派息134港分。2021年，連同中期息及特別中期息，全年派息15.8港分，派息按年跌15.2%。
集團收益537億元，按年升8.8%，略勝預期，按分部劃分，安踏分部貢獻集團整體收益的51.7%，分部收益按年增長15.5%至277.23萬元；FILA分部貢獻集團整體收益的40.1%，分部收益按年跌1.4%至215.23億元；所有其他品牌收益年增長26.1%至44.05億元，增長乃由DESCENTE及KOLON SPORT業務所帶動。
年內，整體毛利增加6.3%至323.2億元；毛利率下降1.4個百分點至60.2%；經營溢利增加2.2%至112.3億元。
集團指，今年底安踏店數目標為7,100-7,200家；安踏兒童為2,800-2,900家；FILA、FILA KIDS及 FILA FUSION為1,900-2,000家；DESCENTE185-195家；KOLON SPORT為175-185家。
其他報道
恒指高開118點 10天線跌穿100天線 科指升1% 匯控升3%