去年中建築的營業額按年升31.9%至1019.8億元；毛利率按年跌1.8個百分點至13.7%。營業額按市場劃分，集團承建了大量與疫情防控有關的建築項目，加上其他訂單的有機增長促使香港分部營業額增長至372.14億元，按年升56.1%。由於業務規模擴大，分部業績為12.71億元，按年上升49.5%。

澳門方面，因有醫院及酒店等大型項目的貢獻，澳門的營業額錄得新高，為105.42億元，按年升25.4%。分部溢利按年下降34.6%至5.44億元。此乃由於若干大型項目仍處於前期階段，尚未應計溢利。

內地業務堅持轉型策略，選擇長三角及大灣區等優質市場，持續擴大周期短周轉快等基建投資項目。內地營業額及分部業績分別按年增長20%及17.1%，分別升至486.31億元及102.84億元。

新合約方面，按市場劃分，中建築去年在港全年新簽合約額達到448.96億元，按年增長24.8%；澳門市場新簽合約額達到137.75億元，與上年大體持平；內地新簽合約額919.28億元，按年增長13.3%，

財務方面，集團截至去年底在手現金238.81億元，佔總資産比重10.4%；淨借貸比率控制在69.4%；未動用銀行授信額度914.30億元，按年增長11.4%。

展望方面，集團指在內地市場將繼續堅持以現金流爲核心，以收定投，在保障現金流生命綫的基礎上，沿著轉型升級的思路，甄選優質項目，集中優勢主攻優勢地區；香港市場受惠於疫情後的經濟復蘇，政府主動作爲，加快土地供應、公營房屋建設、醫院新十年發展計劃，乃至更長期的明日大嶼、北部都會區等規劃不斷落地，相信將迎來建設發展的新機遇；澳門經濟從低谷中復蘇，隨著通關恢復正常，加上中央的支持，經濟增長很大可能與世界走出剪刀差，新的業務機遇將不斷湧現。

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