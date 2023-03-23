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港股ADR升35點 夜期高水171點 瑞聲中移動中升等業績

美股向下，港股ADR升35點或0.18%，報19627點，即月恒指夜期升160點，報19762點，夜期高水171點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.26%，折合報351.57元；阿里巴巴（9988）跌0.96%，折合報82.06元；美團（3690）跌0.29%，折合報129.92元；匯控（0005）升0.62%，折合報53.83元；建行（0939）升0.06%，折合報5.09元。

道期現升0.124%；標期現升0.11%；納期現升0.13%。日股現跌0.61%，韓股現跌0.44%，澳股現跌0.87%。

VIX指數隔晚升4.11%或0.88點，報22.26點。

紐油現跌1.08%或0.77美元，報70.13美元；布油現跌0.89%或0.68美元，報76美元；金價現升0.04%或0.91美元，報1971.02美元；LME 銅期貨隔晚升1.49%或131美元，報8888.5美元。美國10年期債息現升0.87%或0.0299厘，報3.464厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，瑞聲（2018）、中移動（0941）、中升（0881）、中海油田服務（2883）、中海物業（2669）、周生生（0116）、中信銀行（0998）、載通（0062）等。

嘉創房地產（2421）上市。

電視廣播（0511）與優酷訂兩年合作框架協議供港劇，料可帶來約7億人幣收益。

藥明生物（2269）去年多賺逾三成，繼續不派息。

騰訊（0700）：遊戲行業將穩步復蘇，冀降本增效成長期習慣。

中電信（0728）去年淨利潤錄276億人幣，按年升6%，稍遜預期。中電信2月5G上客淨增519萬戶，至2.78億戶。中電信全年派息率65%，港股股息率達4.83厘。中電信柯瑞文：今年天翼雲目標收入千億人幣，資本開支990億元。

恒安（1044）：不會將成本升幅轉介消費者，料下半年木漿價格回落。

王國龍：領展（0823）擬建創新私募基金，與家辦、保險公司及主權基金等探討合作。

匯控（0005）獲准發行或有可轉換證券數目可超過一般授權規定。

東方海外（0316）全年多賺39%，息2.61美元，特別息1.95美元。

京東健康（6618）去年扭虧為盈，賺3.8億人幣。

穆迪料澳博（0880）今年恢復EBITDA約10億元。

知乎（2390）去年度虧損擴大至15.81億人幣。

「KEN SIR」呂宇健增持毛記（1716）至6%，涉資38萬元。

騰訊（0700）去年經調整純利跌7%，增派末期息至2.4港元。騰訊劉熾平將輪值退任董事，續任總裁投資委員會主席。

 

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