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恒指高開28點 科指升0.04% 東方海外升7%

恒指今早高開28點或0.15%，報19619點，大市成交金額22億元；國指今早高開14點或0.23%，報6654點。恒生科技指數開市報4010點，升0.04%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。

藍籌43隻升，21隻下跌，12隻無升跌。東方海外（0316）升7.43%，報140.2元，是升幅最大的藍籌，新奧能源（2688）開市報104.1元，跌1.79%，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，12隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是騰訊（0700）開市報353.6元，升1.84%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報179.4元，跌2.39%。

恒指高於100天線(19552.91點)，20天線(19823.39點)跌穿50天線(20793.07點)。科指高於20天線(3982.32點)，受制於100天線(4037.74點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）開市報16.86元，跌0.24%。中移動（0941）開市報63.7元，升0.39%。中升（0881）開市報35.1元，跌0.57%。中海油田服務（2883）開市報8.45元，升1.68%。中海物業（2669）無成交，報9.12元。周生生（0116）無成交，報11.72元。中信銀行（0998）無成交，報3.76元。載通（0062）無成交，報10.5元。

嘉創房地產（2421）上市。開市報1.76元。

電視廣播（0511）與優酷訂兩年合作框架協議供港劇，料可帶來約7億人幣收益。開市報7.65元，升4.08%。

藥明生物（2269）去年多賺逾三成，繼續不派息。開市報49.85元，跌0.1%。

騰訊（0700）：遊戲行業將穩步復蘇，冀降本增效成長期習慣。開市報353.6元，升1.84%。

中電信（0728）去年淨利潤錄276億人幣，按年升6%，稍遜預期。中電信2月5G上客淨增519萬戶，至2.78億戶。中電信全年派息率65%，港股股息率達4.83厘。中電信柯瑞文：今年天翼雲目標收入千億人幣，資本開支990億元。開市報4.1元，跌2.61%。

恒安（1044）：不會將成本升幅轉介消費者，料下半年木漿價格回落。開市報35.45元，升0.28%。

王國龍：領展（0823）擬建創新私募基金，與家辦、保險公司及主權基金等探討合作。開市報50元，無升跌。

匯控（0005）獲准發行或有可轉換證券數目可超過一般授權規定。開市報53.7元，升0.37%。

東方海外（0316）全年多賺39%，息2.61美元，特別息1.95美元。開市報140.2元，升7.43%。

京東健康（6618）去年扭虧為盈，賺3.8億人幣。開市報60.45元，無升跌。

穆迪料澳博（0880）今年恢復EBITDA約10億元。開市報3.84元，跌0.52%。

知乎（2390）去年度虧損擴大至15.81億人幣。無成交，報19.24元。

「KEN SIR」呂宇健增持毛記（1716）至6%，涉資38萬元。開市報0.84元，升7.69%。

騰訊（0700）去年經調整純利跌7%，增派末期息至2.4港元。騰訊劉熾平將輪值退任董事，續任總裁投資委員會主席。開市報353.6元，升1.84%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括泰和小貸（1915）低見0.465元，開市報0.465元，跌3.12%；保發集團（3326）低見0.191元，開市報0.191元，跌4.02%；永順控股香港（6812）低見0.203元，開市報0.203元，跌8.97%。

異動股

上升異動股，包括，金禧國際控股（0091）開市報0.032元，升14.29%；信越控股（6038）開市報0.166元，升13.7%；ECI TECH（8013）開市報0.05元，升13.64%；上海証大（0755）開市報0.019元，跌99.34%；聯康生物（0690）開市報0.065元，升8.33%；融信中國（3301）開市報0.66元，升8.2%；毛記葵涌（1716）開市報0.84元，升7.69%；東方海外（0316）開市報140.2元，升7.43%。

下跌異動股，包括，易居企業（2048）開市報0.35元，跌9.09%；永順控股香港（6812）創上市新低，見0.203元，開市報0.203元，跌8.97%；連成科技集團（8635）開市報0.26元，跌8.77%；德利機械（2102）開市報0.201元，跌6.51%；天鴿互動（1980）開市報0.57元，跌5%；亞洲雜貨（8413）開市報0.34元，跌4.23%；中國澱粉（3838）無成交，報2.9元；保發集團（3326）創上市新低，見0.191元，開市報0.191元，跌4.02%。

 

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