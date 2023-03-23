集團去年收益44.5億元，按年升7.6%，主要源於生產業務所接獲的客戶訂單增加，以及履行於2021年下半年越南廠房暫時停產而積壓的訂單。然而，疫情加上內地實施相應限制，導致內地主要城市的店舖暫時關閉，令高級時裝零售業務收益減少，因而抵銷了部分增幅。

去年毛利率跌2個百分點至22.2%，主要因業務經合比例改變，因高級時裝零售業務的毛利率較高，而去年其貢獻收益比例減少降低集團的整體毛利率。去年銷售及分銷成本按年減少9.1%至5.592億元，主要源於高級時裝零售業務的收益減少使可變租金及經營成本減少。

按業務分類計，運動服生產業務去年收益增加20%至28.97億元﹔而由於去年集團出售越南土地租賃權及香港物業持有附屬公司，產生的收益分別5480萬元及1450萬元。若撇除出售收益，則經營溢利應為5440萬元，主要源於收益增加帶動額外毛利，令經營溢利增加。

高級功能戶外服裝生產業務方面，收益按年升28.4%至6.61億元，主要源於2022年上半年所接獲的客戶訂單增加，以及履行於2021年下半年越南廠房暫時停產積壓的訂單，分部經營溢利4080萬元。

高級時裝零售業務方面，收益按年跌26.2%至8.92億元，主要因疫情內地實施相應限制，令內地商業活動嚴重萎縮，內地主要城市的店舖因而暫時關閉。除暫時關閉店舖造成的影響外，面對嚴峻的零售市場環境及激烈競爭，對於集團以非獨家分銷商身份經營的若干品牌，高級時裝零售業務的收益被其他進取的分銷商大幅蠶食的情況愈趨明顯。因此，去年錄得經營虧損1.1億元。

高級時裝零售業務店舖總數減至222間，按年減42間，其中中國店舖減少35間至193間、港澳減7間至19間，台灣及新加坡則維持10間。

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