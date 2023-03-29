報告又指，受惠於內地消費復蘇，其客戶管理收入出現拐點，視阿里為內地重開的主要受惠者之一，以及成為吸引全球投資者流入內地的代表。該行給予其美股目標價為150美元，以及其評級為「增持」。

不過，Bernstein認為，分項疊加只能反映「極端牛市情境」，又以騰訊音樂（1698）、虎牙和閱文集團（0772）等騰訊（0700）旗下事業的IPO為例證，指出投資者基本無視巨無霸的次要上市資產。

另一個例子是京東（9618），它2020年分拆上市了京東健康（6618），緊接著一年京東物流（2618）也掛牌。京東的分拆並沒有彌合股價表現和分析師目標之間的差距。目前，這家電商巨頭的股價比分析師平均目標低近40%，而京東健康上市前夕差距僅為16%。

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