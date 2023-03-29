摩根士丹利報告表示，市場對阿里巴巴（9988）策略的熱情值得注意，因為跟該公司各項業務估值加總相比，該公司一直處於深度折價。「整體市盈率實際上意味著阿里巴巴的主要併表子公司以及某些私募和上市股權投資的價值為零」，認為企業重組有助釋放阿里的價值。
報告又指，受惠於內地消費復蘇，其客戶管理收入出現拐點，視阿里為內地重開的主要受惠者之一，以及成為吸引全球投資者流入內地的代表。該行給予其美股目標價為150美元，以及其評級為「增持」。
不過，Bernstein認為，分項疊加只能反映「極端牛市情境」，又以騰訊音樂（1698）、虎牙和閱文集團（0772）等騰訊（0700）旗下事業的IPO為例證，指出投資者基本無視巨無霸的次要上市資產。
另一個例子是京東（9618），它2020年分拆上市了京東健康（6618），緊接著一年京東物流（2618）也掛牌。京東的分拆並沒有彌合股價表現和分析師目標之間的差距。目前，這家電商巨頭的股價比分析師平均目標低近40%，而京東健康上市前夕差距僅為16%。
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