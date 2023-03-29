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致豐工業電子轉賺4540萬元 息1.2仙 股價見3個月最大升幅

致豐工業電子（1710）全年轉虧為盈，賺4540萬元，去年同期蝕1060萬元，派末期息1.2仙。期內收入升31.5%至9.78億元。主要受惠於全球經濟活動逐步恢復而帶動產品需求增加所致。

致豐工業電子集團主席黃思齊表示，「業績表現令人滿意，希望集團持份者因得知去年在如此嚴峻環境下轉虧為盈而欣慰。致豐集團的未交付訂單充足，反映客戶對我們產品的大量需求。面對經營環境充斥不確定性因素，我們將繼續投入更多資源於業務拓展、技術升級，以及生產效率和產能。我們亦將繼續加大銷售和營銷活動的力度，致力開拓新的商機和市場。我們將在中國現有的生產基地旁邊加設兩座新廠房，它們備有高水平的自動化和數字化設備，相信新設施將為我們未來的業務運營帶來更大貢獻」。

致豐工業電子曾升最多6.77%，是2022年12月29日後最大升幅，當日升幅為10%。今暫高見0.205元，是2月24日0.208元後最高。現報0.205元，升6.77%。暫連升第3日。

 

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