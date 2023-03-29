他又指，內地電動車行業出現價格戰，是因為出現供需矛盾的情況，預計今年市場繼續是淘汰賽階段，如接下來供大於求，價格戰還會持續。價格戰對消費者造成了一定心理影響，但預計到4月底的影響會減低，5月各地舉行車展活動，市場信心也會逐漸恢復，料內地汽車市場在5月將恢復至較好的增長水平。

至於「股神」巴菲特近月不斷減持集團股份，王傳福表示，巴菲特是集團股東，對集團支持也是很大，很感謝他的投資，近日的減持完全是股東自己的權利，不論他減持了多少仍十分感謝他對公司的支持，相信整體影響是很少。他表示，作為管理層將繼續將業務做好，為所有投資者帶來豐厚的回報。

集團去年中止比亞迪半導體上市計劃，王傳福強調分拆上市計劃不變，只是進程有所調整，將持續推進半導體上市，只要哪個市場有吸引力就會到該地上市。

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