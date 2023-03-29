moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

GUM: 強積金3月錄得正回報 預期第二季波動持續

3月份強積金錄得些微正回報，而年初至今亦維持正回報。三大指數中，股票基金指數回報最差。市場避險情緒升溫，帶動固定收益類相關表現。2023 年 3 月強積金每人平均賺235 港元。GUM 常務董事陳銳隆指出，「近期銀行危機始於美聯儲和歐央行面對通脹急速升溫，進行凌厲緊縮貨幣政策所引發，地區性銀行面對存款逆流及長債大幅減值雙重打擊，出現流動性缺陷危機。股票市場從年初高位回調，強積金股票表現因而受壓；市場預期年底減息，推高債券價格，填補部份股票損失。預計第二季將受銀行危機影響出現極端波動情況。市況並不樂觀」。美聯儲和歐洲央行面對同樣的兩難，一方面要透過加息去壓制通脹，一方面亦需要透過提供釋放流動性去緩解銀行危機。歐洲央行3月16日的公布議息結果，一如市場預期將 3 大政策利率上調 0.5 厘， 該行表示正在密切關注當前的市場緊張局勢，並隨時準備在必要時作出回應，以維護歐元區的價格穩定和金融穩定」。