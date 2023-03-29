3月份強積金錄得些微正回報，而年初至今亦維持正回報。三大指數中，股票基金指數回報最差。市場避險情緒升溫，帶動固定收益類相關表現。2023 年 3 月強積金每人平均賺235 港元。GUM 常務董事陳銳隆指出，「近期銀行危機始於美聯儲和歐央行面對通脹急速升溫，進行凌厲緊縮貨幣政策所引發，地區性銀行面對存款逆流及長債大幅減值雙重打擊，出現流動性缺陷危機。股票市場從年初高位回調，強積金股票表現因而受壓；市場預期年底減息，推高債券價格，填補部份股票損失。預計第二季將受銀行危機影響出現極端波動情況。市況並不樂觀」。美聯儲和歐洲央行面對同樣的兩難，一方面要透過加息去壓制通脹，一方面亦需要透過提供釋放流動性去緩解銀行危機。歐洲央行3月16日的公布議息結果，一如市場預期將 3 大政策利率上調 0.5 厘， 該行表示正在密切關注當前的市場緊張局勢，並隨時準備在必要時作出回應，以維護歐元區的價格穩定和金融穩定」。