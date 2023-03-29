國泰航空（0293）行政總裁兼香港快運主席林紹波表示，香港快運客運航班班次目前已恢復至疫情前水平，機組人員數目與疫情前相約，為配合香港航空樞紐復蘇，今年將大力擴張，目標今年底招聘500名機艙服務員，當中包括180名機師和300名空中服務員。林紹波又表示，目前快運航點數約20個，今年年底將擴至30個，在2024年繼續擴展，除亞太區航點外，將積極擴展大灣區網絡。

談及復蘇速度，林紹波指，香港快運恢復速度相當快，本港國際網絡於去年第四季才開始恢復，內地城市則於今年第一季才對外開放，快運於短時間6個月內，由只有疫前數個百分點運力，增加至目前航班班次恢復至疫前水平。林紹波表示，其後4月便進入增長階段，持續增加航點及航班。

香港快運行政總裁吳潔文表示，首架新塗裝的A321 neo 客機於4月2日首航，由香港飛往曼谷。吳潔文表示，A321 neo客機將覆蓋香港快運整個航點網絡，沒有特定航線規定。目前香港快運合共擁有27架客機，包括5架空中巴士 A320 ceo客機、10架 A320 neo客機、11架 A321 ceo客機和1架 A321 neo客機，機隊的平均機齡為5.7年。林紹波表示，在香港國際機場三跑道系統全面營運前，快運客機數目將拓至40架。

其他報道

許濤：已更換管理層團隊最頂層57% 無計劃集資大股東也不售股

高盛：阿里目前市值大幅低估 分拆有望釋放價值

高盛：料AI取代約3億全職職位 行政法律最受衝擊

半日沽空金額117億元 盈富沽空金額最多 沽空增2.4倍

碧服去年賺19.4億元人幣 按年減半

標普：今年香港住宅樓格將反彈5%-8%

美國將5間中企列入貿易黑名單 大部分為海康威視子企

泡泡瑪特少賺44% 末期息8.7分人幣

華潤置地核心純利錄270億人幣 增1.5%

恒指半日升378點 50天線前遇阻 阿里升13% 北水流入較昨全日多8% 洲際船務潛水13%