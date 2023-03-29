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香港快運新塗裝亮相 林紹波：快運今年目標招聘500人

細看全新塗裝的A321 neo機身，香港快運延用標誌性的紫色和白色作主調，並以藍色作點綴，兩側機翼、尾翼和機身底部位置縮畫著新的 「e」字圖形，引擎亦塗上標誌性紫色。全新的機艙座位改用淡灰色為主調，由紫色作點綴，座椅約18吋寬。

國泰航空（0293）行政總裁兼香港快運主席林紹波表示，香港快運客運航班班次目前已恢復至疫情前水平，機組人員數目與疫情前相約，為配合香港航空樞紐復蘇，今年將大力擴張，目標今年底招聘500名機艙服務員，當中包括180名機師和300名空中服務員。林紹波又表示，目前快運航點數約20個，今年年底將擴至30個，在2024年繼續擴展，除亞太區航點外，將積極擴展大灣區網絡。

談及復蘇速度，林紹波指，香港快運恢復速度相當快，本港國際網絡於去年第四季才開始恢復，內地城市則於今年第一季才對外開放，快運於短時間6個月內，由只有疫前數個百分點運力，增加至目前航班班次恢復至疫前水平。林紹波表示，其後4月便進入增長階段，持續增加航點及航班。

香港快運行政總裁吳潔文表示，首架新塗裝的A321 neo 客機於4月2日首航，由香港飛往曼谷。吳潔文表示，A321 neo客機將覆蓋香港快運整個航點網絡，沒有特定航線規定。目前香港快運合共擁有27架客機，包括5架空中巴士 A320  ceo客機、10架 A320 neo客機、11架 A321 ceo客機和1架 A321 neo客機，機隊的平均機齡為5.7年。林紹波表示，在香港國際機場三跑道系統全面營運前，快運客機數目將拓至40架。

 

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