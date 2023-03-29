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曾志偉：冀增短視頻發展  直播電商或複製到大馬

電視廣播（0511）（TVB）近年擴大和內地平台直播電商、劇集供應等合作，集團總經理（節目內容營運）曾志偉表示，以前雄霸市場不用合作，但是近年內地製作預算多既可提升節目質素同時，將來和內地合作可拉近香港去製作，隨着合作過程中港方參與性提高，將來廣告分成便可成比例。TVB將來擬在短視頻方面有更多合作、更市場化。副總經理(法律及國際業務)及署理公司秘書陳樹鴻亦透露，集團已在馬來西亞招聘藝員製作節目，並探討在地搞直播帶貨。

對於TVB「食老本」的說法，曾志偉笑言：「阿一鲍魚賣鮑魚，（難道）食老本不賣鮑魚？」，他謂TVB最值錢是55年的歷史、片庫及和觀眾的溝通。他又說，怕人說他們「食老本」，但是事隔一年再做「獎門人」節目，是有需求才去做，不能立時全面改變，而是要保留觀眾去漸變，每次保留一些又加進新東西。他形容，搞直播帶貨對藝員不易，起初收入不成比例，但是行出第一步後，情況自會不同。他們更與年青人做新節目。行政主席許濤補充，在直播帶貨項目方面，TVB從藝員收入、賣貨佣金及引入貨源去帶動商品交易總額，賺取收入。

曾志偉續指，將來在開發短視頻方面會是新方向，加上內地也有好的lP（知識產權或版權），可以结合起來一同走出去，並且邁向和Netflix、HBO等合作，和韓劇市場分一杯羹。

至於TVB在內地的新業務及合作，能否複製至海外，陳樹鴻稱，海外市場競爭激烈，但是TVB已授權東南亞電視台製作《星夢傳奇》、《識貨》及《都市特搜》等節目，將之本地化，並打入商場發展成商場版節目。同時已在當地簽10多名藝員參與製作節目，將來會過來做香港及內地節目之外，他們正探索在馬來西亞的電商平台做直播帶貨的機會。海外OTT方面，則正與YouTube合作，增加更多觀眾。

 

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