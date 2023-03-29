調查顯示，香港市民預期在63歲退休，64歲開始出現健康問題，考慮到港人平均壽命為85歲，不少人在退休後可能面對長達20多年健康欠佳的生活。25至34歲年齡組別中最為強烈，他們預期在60歲退休之前，57歲就開始出現健康問題。然而這種悲觀情緒隨着年齡的增長而減弱，45歲及以上的年齡組別較為樂觀，他們期望在64歲退休，並保持健康直至69歲。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮（Patrick Graham）表示，港人的預期壽命較長，但早發性的健康問題可能會影響其退休後的生活質素。他們需要設法解決健康問題以延長退休生活。做好規劃準備，不但可享更快樂無憂的退休生活，同時也可以更自由和靈活地選擇優質醫療服務。

是次調查發現，大部分港人擔心持續上漲的醫療費用所帶來的挑戰，他們正尋求方法減輕或推遲有關影響。47%香港受訪者表示，他們憂慮確診患上嚴重疾病時的治療費用，而36%受訪者擔心患上重病會失去收入或工作，29%受訪者則不肯定病發時會有誰照顧他們。

56%本港受訪者表示，他們會透過儲備現金以支付健康或醫療開支，有33%受訪者擁有醫療及危疾保險，五分一受訪者藉儲蓄及終身保險以應付醫療開支。此外，四分一受訪者表示會利用強積金儲蓄以應付其醫療需要。

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