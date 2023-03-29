根據非國際財務報告準則計量，經調整虧損淨額57.51億元，按年減少69.5%，遜預期；經調整EBITDA 18.14億元。集團收入941.82億元，按年增加16.2%。

去年，快手線上營銷服務增加14.9%至490億元；直播業務收入增加14.2%至354億元；其他服務收入增加31.4%至98億元。

截至12月31日止年度，快手平均日活躍用戶3.557億，按年增加15.41%，平均月活躍用戶規模達6.13億，按年增長12.6%。每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入137.9元，按年跌0.36%；電商商品交易總額 （GMV）9011.6億元，按年升32.5%。

去年第四季，快手淨虧損15億元，按年跌76%，較預估虧損為少；收入錄283億元，按年增加16%，勝預期。根據非國際財務報告準則計量，經調整虧損淨額錄4532萬元，2021年同期為35.69億元；經調整EBITDA 19.36億元。

線上營銷服務收入150.9億元，按年增加14%；直播收入100億元，按年增加13%，單季度直播收入創歷史新高；其他服務收入31.6億元，按年增加34%。

季內，平均日活躍用戶同比增長13.3%達3.66億，平均月活躍用戶規模達6.4億；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入4120萬元；電商商品交易總額（GMV）達3123.87億元。

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