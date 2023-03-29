中海油（0883）公布，全年純利按年升101.5%，升至創新高的1417億元人民幣(下同)，好過預期的1381.6億元。收入升72%，至4222.3億元，好過預期的3964.4億元。末期息0.75港元。全年預計資本支出為1,000-1,100億元，即較去年跌0.35%至增9.6%，產量目標為650-660百萬桶油當量。年內計劃投產9個新項目，儲量替代率將不低於130%。
期內，油氣銷售收入升59%，至3529.6億元，略好過預期的3526.7億元；貿易收入升234%至604.3億元，好過預期的347.1億元；其他業務收入升50%至88.4億元。桶油主要成本為30.39美元。石油液體實現價格為每桶96.59美元，按年升42.3%。
期內，作業費用總額為315.66億元，按年增加12.8% ，主要是新油田投產產量上升，作業費用總額增加。勘探費用為140.58億元，按年增加20.1%，主要是公司在堅持價值勘探的基礎上加大風險勘探力度帶來勘探投資和勘探費用上升。全年資本支出1003.6億元，按年增15%。
全年實現油氣淨產量624百萬桶油當量，再創歷史新高。全年共獲得18個商業發現，儲量替代率達182% ，儲量壽命穩定在10年以上，全年有9個項目順利投產，40餘個項目在建。
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