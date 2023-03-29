《華爾街日報》報道，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲淡出公眾視線後，便專注水產和農業研究。報道指，過去一年，他曾到訪日本一家專門研究金槍魚養殖的機構，惟工作人員當時沒有認出他。馬雲亦有訪問了一所荷蘭大學，了解糧食可持續生產問題。
報道又指，馬雲曾在日本溫泉勝地箱根居住，其助手經常來提取外賣，包括海膽和鮪魚腩。報道引述知情人士指，馬雲經常對其讚賞日本料理，感嘆為何中國有時做不到類似的程度。
另報道指，去年7月初，馬雲訪問了荷蘭的瓦赫寧恩大學(Wageningen University & Research)，該大學指，馬雲「希望將他的時間和精力完全投入到農業和糧食可持續性方面」。而去年10月17日，馬雲参觀了鄰近日本大阪的和歌山縣的近畿大學(Kindai University)水產研究所，該研究所以研究出如何養殖藍鰭金槍魚而聞名。
知情人士指，今年1月，馬雲到訪曼谷，並與泰國正大集團資深董事長謝國民會面，兩人討論了解決糧食短缺問題的方法，馬雲向接待方詢問了泰國的水稻種植技術。
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