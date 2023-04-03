Trustar Capital前稱CITIC Capital Partners，是中信資本旗下私幕基金，並於2019年向味之素購入「淘大」，未有公布作價。味之素在2006年以18億港元（約2.35億美元）向法國達能（Danone）收購淘大食品，但兩年後已需就商譽作減值虧損達134億日元（約1.22億美元）。

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