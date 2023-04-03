港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌4.59點子至3.0953%，是3月20日後最低，當日報2.98988%。對上一次連跌2日是2023年3月23日，當日拆息報3.35357%。
港元現報7.8499元貶值1點子，曾貶值最多3點子，報7.8501元，亦曾升值最多11點子，報7.8487元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌75.38點子至1.18691%；1星期HIBOR跌25.69點子至2.32726%；2星期HIBOR跌6.35點子至2.62054%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.67點子至3.68321%；6個月期HIBOR升0.14點子至4.0131%；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.20982%。
美元指數現報102.997升值0.491點或0.48%。
美元1個月期LIBOR報4.85771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.7624%，連續9日擴闊，利差是2023年3月20日後最低，當日差距為-1.7624%。
對上一次連續9日擴闊，是2023年2月03日，當日利差報-2.1651%。
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