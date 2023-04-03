恒指今早低開20點，高位升75點，低位跌132點，高低波幅208點。非必需消費品、金融推低恒指。全市上升股份比例為21.42%，下跌為30%，無升跌為48.57%。

恒指半日跌120點或0.59%，報20279點，大市成交金額629億元；國指跌57點或0.82%，報6911點。恒生科技指數收報4251點，跌1.21%。

藍籌股成交金額157.03億元，佔大市成交24.96%；科指成份股成交金額167.07億元，佔大市成交26.56%；國指成份股成交金額244.23億元，佔大市成交38.82%。

窩輪及牛熊證成交金額減少42.53%，至73.42億元，佔大市成交11.66%。牛熊證成交金額35.1億元，減少53.6%；窩輪成交金額38.32億元，減少26.44%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、匯控（0005）拖累大市。銀娛（0027）、比亞迪（1211）、金沙中國（1928）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，66隻下跌，0隻無升跌。金沙中國（1928）升5.49%，收報28.8元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌5.48%，收報101.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報13.5元，升6.13%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報17.9元，跌5.79%。

恒指續低於50天線(20590.2點)。科指續高於50天線(4236.22點)。

北水南下合計淨流入18.44億元，較上日增加175.78%，淨流入金額是2023年3月30日20.86億元後最多。連續第19日流入，累計流入545.31億元，對上一次連續19日淨流入是2022年11月1日。南水北上合計淨流入21.18億元人民幣，較上日增加26.53%，連續第5日流入，累計流入132.77億元。

OPEC+意外宣布減產約110萬桶石油。中石油（0857）收報4.66元，跌0.43%。中海油（0883）收報4.66元，跌0.43%。

保利置業（0119）3月合同銷售升近3倍。收報1.8元，升4.05%。

金山能源（0663）虧轉盈，賺1.08億。收報0.265元，無升跌。

中信旗下南鋼行使優先購買權以135.8億人幣向復星（0656）購入南京南鋼六成持股。收報5.7元，跌1.04%。

比亞迪（1211）3月汽車銷量升近1倍至20.7萬輛。收報231.6元，升0.78%。

內地電動車公布交付數量，小鵬（9868）3月交付年減55%。收報44元，升0.57%。

康希諾（6185）傳新冠疫苗廠房停產最長180天。收報41.55元，跌1.07%。

澳門3月賭收127億澳門元，創逾3年新高。濠賭股新濠國際發展（0200）收報9.55元，升4.37%。美高梅中國（2282）收報10.4元，升7.22%。澳博（0880）收報4.08元，升4.08%。永利澳門（1128）收報8.3元，升7.24%。銀河娛樂（0027）收報55.05元，升4.96%。金沙中國（1928）收報28.8元，升5.49%。

富力地產（2777）去年蝕157億元，負債比率升至170%。收報1.72元，升1.78%。

新濠國際（0200）股東應佔虧損逾51億元。收報9.55元，升4.37%。

領展（0823）完成收購新加坡物業，擬物色伙伴共同投資及首拓第三方管理。收報50.85元，升0.69%。

美團（3690）非執董王慧文信託將1840萬股A類股轉B股。收報140.8元，跌1.88%。

招商局港口（0144）去年純利跌4.5%，遜預期，末期息60仙。曾傳向淡馬錫洽購和記港口股份，招商局港口：與對方無接觸。收報11.4元，跌5.32%。

騰訊（0700）：已向聯交所申請增設人民幣櫃台。收報387.2元，升0.36%。

香港2月零售按年升31.3%，大勝市場預期零售協會：上月零售升逾三成因超低基數所致，本地市場仍弱。L'OCCITANE（0973）收報18.82元，跌3.98%。莎莎國際（0178）收報1.82元，跌1.09%。周大福（1929）收報15.18元，跌2.57%。

Silchester連日減持電視廣播（0511）股份，套現9354萬元。收報8.2元，跌17.17%。

中行（3988）前行長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，被中紀委調查。中行：歐美銀行事件推動風險管理，曾會見數間大民營房企，料違約情況會解決。收報4.66元，跌0.43%。

北控（0392）全年少賺24%，末期息反漲29%。收報28.6元，升1.24%。

DAVID WEBB，減持愛高（0328）至7.63%。收報0.038元，無升跌。

中國生物製藥（1177）全年少賺82% 末期息增至0.06元。收報4.09元，跌7.05%。

國泰航空（0293）委麥皓雲任常務董事，年薪津386萬元。收報7.72元，升2.25%。

百度（9888）已申請增設人民幣櫃台。收報142.6元，跌4.1%。

大新（2356）：今年首季貸款未有明顯好轉，料下半年才有好轉。收報6.12元，升1.83%。

華潤燃氣（1193）去年少賺26%，末期息90仙。收報27.05元，跌6.56%。

農行（1288）：認為目前估值被明顯低估。收報2.91元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見1.55元，收報1.55元，升2.65%；京基金融國際（1468）創上市新高，見1.83元，收報1.77元，跌2.21%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見24.9元，收報24.9元，升6.41%；金山雲（3896）創上市新高，見5.16元，收報5.08元，升18.14%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8331.5元，收報8331.5元，升0.06%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.09元，收報0.99元，升17.86%；新秀麗（1910）創52周高，見25.2元，收報24.95元，升2.89%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.38元，收報14.24元，升5.33%；奈雪的茶（2150）創52周高，見9.11元，收報8.83元，升4%；迅銷（6288）創52周高，見18.18元，收報18.18元，升6.94%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見2.52元，收報2.49元，升3.32%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見1.53元，收報1.46元，升0.69%；恆富控股（0643）創52周高，見1.01元，收報0.92元，跌5.15%；首程控股（0697）創52周高，見2.08元，收報2.06元，升1.98%；新華文軒（0811）創52周高，見6.3元，收報6.22元，升0.81%。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見4.9元，收報4.72元，升1.51%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，騰盛博藥（2137）低見4.13元，收報4.18元，跌3.24%；創勝集團醫藥（6628）低見6.16元，收報6.3元，升3.91%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.455元，收報0.46元，跌3.16%；燁星集團（1941）低見0.179元，收報0.18元，跌8.63%；５１信用卡（2051）低見0.122元，收報0.122元，跌3.17%；德利機械（2102）低見0.152元，收報0.152元，跌3.18%；樂普生物（2157）低見5.17元，收報5.22元，升0.19%；微創腦科學（2172）低見13.82元，收報14元，跌0.71%；百心安（2185）低見3.78元，收報3.78元，跌5.03%；守益控股（2227）低見0.073元，收報0.076元，跌6.17%。

25隻股份創52周低，其中十隻包括，中國興業控股（0132）低見0.194元，收報0.194元，跌4.43%；HYPEBEAST（0150）低見0.295元，收報0.3元，跌1.64%；安全貨倉（0237）低見2元，收報2元，跌9.09%；普達特科技（0650）低見0.81元，收報0.84元，跌1.18%；卓悅控股（0653）低見0.1元，收報0.11元，升5.77%；中國鑄晨８１（0810）低見0.6元，收報0.6元，跌4.76%；中國再生能源投資（0987）低見0.176元，收報0.176元，跌3.3%；千百度（1028）低見0.132元，收報0.132元，跌5.04%；華科資本（1140）低見0.315元，收報0.33元，跌4.35%；金石資本集團（1160）低見0.455元，收報0.65元，跌13.33%。

異動股

上升異動股，包括，易居企業（2048）收報0.63元，升63.64%；瑞慈醫療（1526）收報0.73元，升23.73%；創新奇智（2121）收報18.22元，升22.12%；連成科技集團（8635）收報0.67元，升21.82%；三巽控股（6611）收報0.17元，升21.43%；東駿控股（8383）收報0.115元，升21.05%；澳門勵駿（1680）收報0.385元，升20.31%；耀高控股（1796）收報0.97元，升19.75%。

下跌異動股，包括，中國服飾控股（1146）收報0.133元，跌31.44%；靖洋集團（8257）收報0.1元，跌23.08%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.27元，跌22.86%；美建集團（0335）收報0.55元，跌21.43%；電視廣播（0511）收報8.2元，跌17.17%；米虫元宇宙（8645）見52周低0.65元，收報0.65元，跌16.67%；萬馬控股（6928）見52周低1.96元，收報2.01元，跌16.6%；盛良物流（8292）見52周低0.18元，收報0.182元，跌15.35%；三愛健康集團（1889）收報0.072元，跌15.29%；綠色能源科技集團（0979）收報0.173元，跌13.5%。

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