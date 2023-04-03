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中銀香港大灣區氣候轉型ETF推出 為首隻以ESG為主題及投資大灣區指數的ETF

中銀香港（2388）、中銀香港資產管理及中銀保誠資產管理聯合宣佈「中銀香港大灣區氣候轉型ETF」在主板上市（港元櫃台股份代號3129、人民幣櫃台股份代號83129）。該ETF是香港市場首隻跟蹤以環境、社會及管治(ESG)為主題及投資粵港澳大灣區指數的交易所買賣基金，協助投資者把握大灣區氣候轉型的經濟增長機遇。

該ETF力求提供跟蹤「標普中銀香港中國香港大灣區淨零2050氣候轉型指數」表現的投資表現（扣除費用及開支之前），主要採用全面複製策略，投資於全部或大致上全部相關指數的成分證券（深交所或聯交所上市的公司），投資比例與指數證券各自的比重大致相同。「中銀香港大灣區氣候轉型ETF」是中銀香港ETF系列的子基金，基金經理為中銀保誠資產管理，投資顧問為中銀香港資產管理。

中銀香港資產管理執行總裁沈華表示，ETF與傳統的互惠基金相比，投資成本較低、可靈活買賣，且透明度高，為投資者的資產配置提供更多樣化的投資選擇。同時，該ETF作為香港市場首隻聚焦大灣區氣候轉型的ETF，致力迎合投資者日益增長的ESG投資及資產配置需要。

 

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