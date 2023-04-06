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財新3月內地服務業PMI升至57.8 勝預期 綜合產出亦升

財新中國3月份服務業經營活動指數由上月的55升至57.8，好過預期的55，創下28個月以來新高，連續三個月處於擴張區間。綜合產出指數由上月的54.2升至54.5。3月製造業和服務業恢復勢頭出現分化，服務業景氣度修復繼續提速。

此前公布的3月財新製造業PMI錄得50.0，較2月下降1.6個百分點，落在榮枯線上。服務業活動加速擴張，拉動財新中國綜合PMI上升0.3個百分點至54.5。

走勢與國家統計局PMI一致。國統局3月31日公布的數據顯示，3月製造業PMI錄得51.9，較上月下降0.7個百分點，服務業PMI較上月提升1.3個百分點至56.9，綜合PMI產出指數上升0.6個百分點至57，位於較高景氣區間，表明企業生產經營總體情況繼續好轉。

從分項數據看，3月服務業供求兩旺。市場正常化節奏加快，服務業經營活動指數和新訂單指數在擴張區間內繼續上升，且同時錄得2020年12月以來新高。國際旅行限制解除助推出口，新出口訂單指數創下有記錄以來的最高值。企業普遍反映，防疫限制放開，經營狀況隨之改善，顧客數量回升，銷售增長。

服務業就業指數也刷新2020年12月以來新高，企業擴大用工量以應對市場需求的快速恢復，但仍不足以消化市場新增訂單。服務業積壓工作量連續第八個月上升，企業普遍表示與新訂單增加、產能壓力加劇有關。

價格方面，原材料價格和工資的上漲推動了服務業企業成本的上升，但受制於市場競爭激烈，企業收費端提價空間有限。

雖然服務業企業信心度連續兩月小幅回落，但仍顯著高於長期均值。企業家預期需求將進一步增長，新項目也將展開，對疫情管控措施放鬆後經濟景氣度的恢復充滿信心。

財新智庫高級經濟學家王喆博士表示，2023年3月，製造業和服務業恢復勢頭出現分化，服務業復蘇繼續提速，製造業則有所拖累，顯示出當前經濟恢復基礎尚不牢固，內生增長動力不足。展望未來，經濟增長仍依賴內需的提振，特別是居民消費水平的提升。唯有千方百計夯實就業基礎、提高居民收入、改善市場預期，方能落實中央提出的恢復和擴大既定的消費目標。

 

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